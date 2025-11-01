قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مصعب المرزوقي: الحضور الجماهيري في السوبر متقارب بين الأهلي والزمالك

السوبر المصري
رباب الهواري

أشار مصعب المرزوقي، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية إلى وجود فعالية ترفيهية كاملة في مباريات نصف نهائي بطولة كأس السوبر  المصري بمشاركة الرباعي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، في ظل تعاون كبير بين الرابطة واتحاد الكرة المصري والشركة المتحدة للرياضة ورابطة الأندية المصرية والاتحاد الإماراتي.

وحسمت فرق الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا بطل كأس الرابطة تأهلها لمنافسات السوبر المصري، فيما يشارك بيراميدز وصيف بطولة الدوري بالكارت الذهبية.

وقال مصعب في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة DMC: "هناك فاعلية ترفيهية كاملة في مباريات نصف نهائي بطولة كأس السوير المصري، وليست مجرد بطولة عادية، تجربة ثرية للجماهير".

وتابع: "سيكون هناك حفلا ضخمًا يحييه مطربون مصريين في المباراة النهائية".

وأكمل: "تم فتح التذاكر لكافة الفئات والمنافسة متقاربة بين القطبين في التواجد والحضور الجماهيري، ومع اقتراب البطولة ستنفذ التذاكر بشكل كامل، وحتى الأن دعنا نقول أن النسبة بينهم 50 - 50 %.

واختتم: "ندعو الجميع بأن يستمتعوا بالبطولة، وتلك الفترة من العام الدوري الإماراتي يكون رائعًا وهناك تجارب ترفيهية تشعر بها وهناك كل شي، والنهائي سيكون به احتفالات ضخمة، وبإذن الله تكون نسخة استثنائية".

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها في قناع سحري عمره 3000 عام

وصفات بـ3 مكونات فقط.. أطباق لذيذة بميزانية محدودة

سر جمال كليوباترا.. الملكة التي سحرت العالم يعود بريقها مع افتتاح المتحف الكبير

إشارات تدل على أن الديتوكس يضرّك.. بدائل صحية للتخلص من السموم

