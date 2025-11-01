تعرف على حكم مباراة الأهلي و المصري البورسعيدي

أعلن الإعلامي خالد الغندور عن حكم مباراة الأهلي و المصري البورسعيدي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب خالد الغندور: كابتن أمير عمر حكما لمباراة الأهلي و المصري و محمود دسوقي على تقنية الفار.

ويواجه فريق الأهلى نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

موعد مباراة الأهلي والمصري



ويواجه الأهلي نظيره المصري مساء الأحد المقبل في اطار منافسات الدوري المصري.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت

وكان الأهلي تعادل امام بتروجت بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 12 من المسابقة والتي أقيمت بملعب الكلية الحربية.

رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا المتصدر