متى نصلي الضحى اليوم بالساعة؟.. صليها ركعتين فقط بعد 9 دقائق
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم السبت 1 نوفمبر 2025
قبل الفصل في حكم حبسها .. هدير عبد الرازق تواجه 3 سيناريوهات
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 1-11-2025
شريف القماطي: منتخب مصر للتجديف من أقوى الفرق في أفريقيا
اللواء محمد إبراهيم: التحركات المصرية منعت تصفية القضية الفلسطينية
الزراعة: فتح السوق الفنزويلي أمام صادرات مصر من الرمان
في الشرق والجنوب .. غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة
تعرف على حكم مباراة الأهلي و المصري البورسعيدي
الصين تقترح إنشاء منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي
كيفية صلاة الفجر للمرأة في البيت 4 ركعات.. بـ12 خطوة كما علمنا النبي
المصري يختتم معسكر برج العرب استعدادًا لمواجهة الأهلي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تعرف على حكم مباراة الأهلي و المصري البورسعيدي

الاهلي
الاهلي
أعلن الإعلامي خالد الغندور عن حكم مباراة الأهلي و المصري البورسعيدي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب خالد الغندور: كابتن أمير عمر حكما لمباراة الأهلي و المصري و محمود دسوقي على تقنية الفار. 

ويواجه فريق  الأهلى نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

ويواجه الأهلي نظيره المصري مساء الأحد المقبل في اطار منافسات الدوري المصري.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت

وكان الأهلي تعادل امام  بتروجت  بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 12 من المسابقة والتي أقيمت بملعب الكلية الحربية.

رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا المتصدر

الاهلي امين عمر مباراة الاهلي و المصري حكم مباراه الاهلي و المصري

إشارات تدل على أن الديتوكس يضرّك
الطعام البارد لا يقل خطراً عن المقلي
طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء
أسرار المطاعم في تحمير الدجاج
