خالد الغندور يسخر من أداء لاعب الأهلي بن رمضان

علق الإعلامي خالد الغندور، على أداء لاعب النادي الأهلي محمد علي بن رمضان.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "نفسي أشوف بن رمضان قبل ما ييجي رمضان".

ويواجه فريق الأهلى نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

موعد مباراة الاهلي والمصري

ويواجه الأهلي نظيره المصري مساء الأحد المقبل في اطار منافسات الدوري المصري.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت

وكان الأهلي تعادل امام بتروجت بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 12 من المسابقة والتي أقيمت بملعب الكلية الحربية.

رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا المتصدر