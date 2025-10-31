قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اهتمام إعلامي عالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير كأكبر حدث تاريخي منتظر
تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور
منع الإنجاب حرام شرعا.. أزهري يهاجم تصريحات الفنان عباس أبو الحسن
القادة والزعماء يتوافدون..أحمد موسى: العالم كله عنده حدث واحد اسمه المتحف المصري الكبير
ليلة الحدث العالمي.. أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر
روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل
طلاب إعلام الأهلية بالإسكندرية يطلقون 3 مبادرات توعوية
كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025.. المستندات المطلوبة
أحمد جابر: المتحف المصري الكبير فخر للأمة ورسالة من الرئيس السيسي تؤكد عظمة مصر
الأقدم والأحداث.. تعرف على محتويات المتحف المصري بالتحرير والمتحف الكبير
تعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
أول تعليق من مبابي بعد تسلمه جائزة الحذاء الذهبي
رياضة

الزمالك يترقب موقف ثنائي الفريق قبل السوبر المصري

منتصر الرفاعي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لخوض منافسات بطولة السوبر المصري، المقرر إقامتها في دولة الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل، وسط حالة من القلق داخل الجهاز الفني بسبب الإصابات التي ضربت صفوف الفريق مؤخرًا.

وتعرض الثنائي أحمد شريف وآدم كايد للإصابة خلال الفترة الماضية، ما تسبب في غيابهما عن مواجهة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري الممتاز.

وكشفت مصادر داخل النادي أن موقف أحمد شريف من المشاركة في السوبر لم يُحسم بشكل نهائي بعد، إلا أن المؤشرات تُشير إلى اقترابه من العودة، مع اقتراب انتهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة شد في العضلة الضامة، على أن يتم تحديد موقفه النهائي خلال الساعات القليلة المقبلة.

في المقابل، تتضاءل فرص آدم كايد في اللحاق ببطولة السوبر، نظرًا لاستمرار معاناته من إصابة في عضلة السمانة، والتي يخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامته يوم الخميس 6 نوفمبر المقبل، على استاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

الزمالك نادي الزمالك أحمد شريف آدم كايد السوبر المصري

الفنانة عزة لبيب

عزة لبيب لصدى البلد: افتتاح المتحف المصري الكبير فخر لمصر والمصريين

الفنانة ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور: المتحف الكبير تجسيد لعظمة وعبقرية المصري القديم

الفنانة تيسير فهمي

تيسير فهمي تطلب الدعاء لزوجها بعد تعرضه لوعكة صحية

بالصور

تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

