قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اهتمام إعلامي عالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير كأكبر حدث تاريخي منتظر
تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور
منع الإنجاب حرام شرعا.. أزهري يهاجم تصريحات الفنان عباس أبو الحسن
القادة والزعماء يتوافدون..أحمد موسى: العالم كله عنده حدث واحد اسمه المتحف المصري الكبير
ليلة الحدث العالمي.. أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر
روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل
طلاب إعلام الأهلية بالإسكندرية يطلقون 3 مبادرات توعوية
كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025.. المستندات المطلوبة
أحمد جابر: المتحف المصري الكبير فخر للأمة ورسالة من الرئيس السيسي تؤكد عظمة مصر
الأقدم والأحداث.. تعرف على محتويات المتحف المصري بالتحرير والمتحف الكبير
تعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
أول تعليق من مبابي بعد تسلمه جائزة الحذاء الذهبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مستحقات لاعبي الزمالك مرهونة بنتائج السوبر المصري في الإمارات

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

اتخذ جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، قرارًا بتجميد مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب التعادل الإيجابي أمام البنك الأهلي بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

وجاء القرار في ظل حالة الغضب داخل إدارة القلعة البيضاء بسبب استمرار تراجع النتائج المحلية، خاصة بعد ضياع نقطتين جديدتين في سباق المنافسة على القمة.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن صرف المستحقات بات مرتبطًا بنتائج الفريق في بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الإدارة قد تفرج عن جزء من المستحقات إذا نجح اللاعبون في تقديم أداء قوي والمنافسة على اللقب.

وأضاف المصدر أن تجميد المستحقات مستمر حتى إشعار آخر، في انتظار ما سيقدمه الفريق خلال مشاركته في السوبر، الذي يمثل فرصة لاستعادة الثقة والهيبة قبل استكمال مشوار الدوري والبطولات القارية.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش مساء الأحد المقبل ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري، في بروفة أخيرة قبل السفر إلى الإمارات لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

جون إدوارد الزمالك البنك الاهلي السوبر المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء

ترشيحاتنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة: استعدادات مكثفة قبل الافتتاح التاريخي للمتحف الكبير

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يستمع لمطالب وشكاوى المواطنين.. ويوجه بدراستها والعمل على حلها

محافظ بني سويف

بني سويف: إزالة 693 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي وبناء مخالف

بالصور

تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور

مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

المزيد