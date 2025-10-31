مستحقات لاعبي الزمالك مرهونة بنتائج السوبر المصري في الإمارات

اتخذ جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، قرارًا بتجميد مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب التعادل الإيجابي أمام البنك الأهلي بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

وجاء القرار في ظل حالة الغضب داخل إدارة القلعة البيضاء بسبب استمرار تراجع النتائج المحلية، خاصة بعد ضياع نقطتين جديدتين في سباق المنافسة على القمة.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن صرف المستحقات بات مرتبطًا بنتائج الفريق في بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الإدارة قد تفرج عن جزء من المستحقات إذا نجح اللاعبون في تقديم أداء قوي والمنافسة على اللقب.

وأضاف المصدر أن تجميد المستحقات مستمر حتى إشعار آخر، في انتظار ما سيقدمه الفريق خلال مشاركته في السوبر، الذي يمثل فرصة لاستعادة الثقة والهيبة قبل استكمال مشوار الدوري والبطولات القارية.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش مساء الأحد المقبل ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري، في بروفة أخيرة قبل السفر إلى الإمارات لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.