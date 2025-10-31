قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحر وشعوذة.. سقوط دجال العطارين لقيامه بالنصب على المواطنين
دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا
بشير العدل: رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساى يرسخ مكانتها كدولة رائدة فى الشفافية والنزاهة
اتجاه قوي داخل الزمالك لإقالة فيريرا.. والسوبر المصري الفرصة الأخيرة
وزير الكهرباء عن المتحف الكبير: مصر مازالت تبهر العالم وتصنع التاريخ
أجرأ حوار في حياته.. رونالدو يفجر المفاجآت بدون رقابة مع بيرس مورجان
الدولي للإعلام الرقمي بفرنسا: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد ريادة مصر الحضارية
الكشف عن مُخطط ميسي للإطاحة بــ لابورتا من برشلونة
مطار القاهرة الدولي يتزين بلوحات الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير .. صور
آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة
محمد صلاح على أعتاب إنجازين تاريخيين أمام أستون فيلا
أسعار تركيب عدادات المياه في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد طول انتظار.. برشلونة يعود إلى «كامب نو» في هذا الموعد

ملعب كامب نو
ملعب كامب نو

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن عودته إلى ملعبه الرسمي “كامب نو”، الجمعة المقبل، بعد غياب طويل بسبب أعمال التجديد والتطوير.

وقال النادي في بيان: “سيعود الفريق الأول لكرة القدم لنادي برشلونة رسميًا إلى ملعب كامب نو يوم الجمعة المقبل، 7 نوفمبر، لإجراء حصة تدريبية مفتوحة أمام جماهير برشلونة المتحمسة لرؤية الفريق في الملعب من جديد”.

وأضاف: “ستكون هذه الحصة أيضًا بمثابة اختبار فني وتشغيلي لضمان سلامة الأنظمة ونقاط الدخول ومختلف جوانب المنشأة، ضمن عملية إعادة فتح الملعب تدريجيًا”.

وتابع: “سيبدأ التدريب الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، وسيُفتح ملعب كامب نو الساعة 9:30 صباحًا. وستُقتصر السعة على 23,000 متفرج، موزعين في منطقتي المدرج الرئيسي والجول سود، ضمن المرحلة 1A، التي يمتلك النادي بالفعل أول رخصة إشغال لها”.

وأشار البيان: “يبدأ بيع التذاكر اليوم الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، خلال أول 48 ساعة، ستكون المبيعات حصرية لأعضاء النادي، حيث يُسمح لكل عضو بشراء تذكرة واحدة، دون خيار المرافقينـ بعد هذه الفترة، ستكون المبيعات متاحة أيضًا للجمهور”.

أسعار التذاكر


ولفت: "ستكون أسعار التذاكر 5 يورو للأعضاء و10 يورو للجمهور، وستُخصص جميع العائدات لمشروع "الرعاية الصحية" الذي ترعاه مؤسسة برشلونةـ حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحسين الصحة النفسية للأطفال والمراهقين المنومين في المستشفيات، وعائلاتهم، بالإضافة إلى دعم البحث في العلاجات المبتكرة التي تُحسّن التعافي من الأمراض".
وختم: “يسرّ الفريق الترحيب بجماهير برشلونة مجددًا في ملعبهم، وسيُقدّم النادي جميع المعلومات اللازمة حول توصيات الوصول والتنقل لهذا اليوم المميز”.

برشلونة كامب نو نادي برشلونة جماهير برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 31-10-2025

بالصور

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

المزيد