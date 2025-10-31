أجرأ حوار في حياته.. رونالدو يفجر المفاجآت بدون رقابة مع بيرس مورجان

كشف الإعلامي البريطاني بيرس مورجان عن حلقة نارية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي.

وكتب مورجان عبر حسابه على منصة “إكس”: “الأسبوع المقبل، كريستيانو رونالدو بدون رقابة، في أكثر مقابلة شخصية وصريحة في حياته على الإطلاق”.

ومن المتوقع أن يكشف النجم البرتغالي عن تفاصيل ومفاجآت مدوية، حيث كان آخر لقاء إعلامي جمعه بالإعلامي البريطاني بيري مورجان عام 2022 وكشف خلاله العديد من التفاصيل الصادمة بعلاقته مع مدربه السابق في مانشستر يونايتد تين هاج.

العقدة مستمرة مع النصر

ولم يحقق رونالدو أي لقب رسمي منذ انضمامه إلى النصر عام 2023، وودع الفريق مؤخراً كأس خادم الحرمين الشريفين من الدور ثمن النهائي على يد الاتحاد.