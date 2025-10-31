آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، غياب اللاعب الفلسطيني آدم كايد، جناح الفريق الأول لكرة القدم، عن مواجهة بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في الإمارات.

ويأتي غياب كايد بسبب عدم تعافيه الكامل من إصابة عضلة السمانة التي يعاني منها منذ الفترة الماضية، حيث يواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، على أمل اللحاق بالمباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

ويطير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى دولة الإمارات يوم الإثنين 3 نوفمبر، للمشاركة في بطولة السوبر المصري، وذلك بعد مرور 24 ساعة فقط من مواجهة الفريق أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام بطولة السوبر المصري خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، حيث يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي من البطولة.

ويستعد الزمالك في الوقت الحالي لمواجهة طلائع الجيش بعد غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد تعادله الأخير أمام البنك الأهلي بهدف لكل فريق.