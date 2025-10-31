محمد صلاح على أعتاب إنجازين تاريخيين أمام أستون فيلا

يستهدف النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، تحقيق إنجازين تاريخيين عندما يلتقي فريقه مع أستون فيلا، غدا السبت، في مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ليفربول نظيره أستون فيلا في تمام العاشرة مساءً على ملعب “أنفيلد” ضمن منافسات الجولة العاشرة.

محمد صلاح على أعتاب إنجازين تاريخيين

وبحسب الموقع الرسمي لنادي ليفربول، أصبح محمد صلاح الآن على بعد هدف واحد فقط من الوصول إلى الهدف رقم 250 مع ليفربول.

وسجل صلاح 275 هدفا وصنع في الدوري الإنجليزي الممتاز مع الريدز (187 هدفا و88 تمريرة حاسمة)، بفارق هدف واحد خلف الرقم القياسي لناد واحد، الذي حققه واين روني في مانشستر يونايتد (183 هدفا و93 تمريرة حاسمة).

وفي آخر 11 مباراة له ضد فيلا في الدوري والكأس، سجل صلاح تسعة أهداف، ثمانية منها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يخسر الريدز مباراتين متتاليتين في الدوري على ملعب أنفيلد منذ خسارته ست مباريات متتالية بين يناير ومارس 2021

ويحتاج ليفربول إلى تسجيل هدفين يوم السبت ليصل إلى إجمالي 350 هدفًا ضد خصم واحد لأول مرة في تاريخه بالدوري.