ليفربول يفتقد جهود إيزاك وأليسون أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

يدخل ليفربول مواجهة ضيفه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت في ظل سعيه الجاد لوضع حد لسلسلة نتائجه السيئة، بعد أن تلقى ست هزائم في آخر سبع مباريات بجميع المسابقات، لكن المدرب أرنه سلوت يواجه أزمة في اختيار التشكيلة المناسبة.

ولم يعد المهاجم ألكسندر إيزاك والحارس أليسون إلى التدريبات بعد بسبب الإصابة، وقال سلوت للصحفيين اليوم الجمعة إنه "متأكد بنسبة 99.9 بالمئة (من أنهما) لن يكونا ضمن تشكيلة الفريق غدا".

وقد يشارك لاعب الوسط رايان جرافنبرخ في المباراة بعدما خاض التدريبات أمس الخميس، في خبر سار لحامل اللقب الذي يمر بفترة من عدم الاتساق إذ يحتل الفريق المركز السابع بفارق سبع نقاط خلف أرسنال المتصدر، وسيخوض سلسلة من المباريات الصعبة.

وأضاف سلوت "جرافنبرج في المراحل الأخيرة من التعافي من الإصابة، قد تتباطأ الأمور قليلا أو تتسارع، لكن رايان تدرب معنا أمس وسيتدرب اليوم أيضا وبعدها سنتخذ القرار بشأن إمكانية مشاركته في التشكيلة الأساسية".

وفاز فيلا بمبارياته الأربع الأخيرة ويحتل المركز الثامن متأخرا بفارق الأهداف عن ليفربول.

ليفربول ضد ريال مدريد

ويستضيف ليفربول بعد ذلك ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، قبل أن يحل ضيفا على مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس في التاسع من نوفمبر المقبل.

ويعاني ليفربول من بداية مضطربة لموسمه، تضمنت خروجه القاسي من الدور الرابع في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة يوم الأربعاء الماضي عقب هزيمته 3-صفر أمام كريستال بالاس، وذلك رغم إنفاق النادي نحو 446 مليون جنيه إسترليني (599 مليون دولار) على التعاقدات الجديدة قبل انطلاق الموسم.

ومع ذلك، أكد سلوت رضاه التام عن فريقه.

وقال "لا ينقصنا شيء. أنا سعيد تماما بالفريق وبالجودة التي نمتلكها، كما أنني مقتنع للغاية بالاستراتيجية والسياسة التي نتبعها. لكن المشكلة أن بعض اللاعبين لم يخوضوا فترة تحضير جيدة، أو تعرضوا لإصابات".

وأكمل "عندما يصاب ثلاثة أو أربعة لاعبين يتقلص عدد الخيارات إلى 16 لاعبا فقط، علينا الحفاظ على لياقتهم البدنية كما فعلنا الموسم الماضي.. بعض اللاعبين غابوا عن فترة التحضير للموسم وتعرض آخرون للإصابة خلالها".

وأردف "الحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين أصعب من الموسم الماضي. ربما كنا أكثر حظا حينها، والآن نحن أقل حظا. لكن لا أعذار لما تحقق من نتائج".