قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
افتتاح أسطوري للمتحف الكبير بمشاركة قادة وملوك العالم .. وفقرات فنية تحكي عظمة التاريخ المصري في أبهى صورة
كريمة يهاجم تصريحات عدم الإنجاب: هشاشة فكرية وسذاجة تخالف الشريعة الإسلامية
بحضور محبيه وتلاميذه.. تشييع جنازة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد| فيديو
كلمة السر مصر.. واشنطن تلغي زيارة وزير الطاقة إلى إسرائيل
هدية مصر للعالم.. افتتاح المتحف المصري الكبير غدًا في احتفال أسطوري
الصحة تنظم ورشة عمل لتعزيز الوعي بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات
كريم الشناوي: السادة الأفاضل مغامرة حقيقية.. وراهنت على الاختلاف
رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى جديدة بالإسكندرية
من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب
إدارة ترامب تمدد مهمة الحرس الوطني في العاصمة واشنطن حتى نهاية فبراير
موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري المصري
چايكا اليابانية: نستعد لإطلاق مركز المتحف المصري الكبير للترميم والبحث العلمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جرافينبيرج يعود لتدريبات ليفربول قبل مواجهة أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

جرافينبيرج
جرافينبيرج
منتصر الرفاعي

عاد الهولندي رايان جرافينبيرج، لاعب وسط فريق ليفربول، إلى التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام أستون فيلا، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان جرافينبيرج قد غاب عن صفوف "الريدز" في آخر ثلاث مباريات بسبب الإصابة، إلا أن مشاركته في المران الأخير فتحت الباب أمام إمكانية عودته إلى قائمة المباراة، وفقًا لما أكده المدير الفني آرني سلوت خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد صباح الجمعة.

وقال سلوت: رايان شارك معنا في التدريبات أمس، بينما لم يتدرب كل من ألكسندر إيزاك وكيرتس جونز حتى الآن، مشيرًا إلى أن الثنائي ما زال في المراحل الأخيرة من التعافي.

وأضاف المدرب الهولندي: "كما قلت من قبل، في المرحلة الأخيرة من التعافي قد تتباطأ الأمور أو تتسارع، لذا دعونا ننتظر ونرى أين وصلوا، موضحًا أن مشاركة جرافينبيرج من عدمها ستحسم بعد مران اليوم".

واختتم سلوت تصريحاته بالتأكيد على أن "إيزاك وجونز بنسبة 99.9% خارج حسابات مباراة السبت".

ويأمل ليفربول في تحقيق الفوز على أستون فيلا لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جرافينبيرج ليفربول آرني سلوت ألكسندر إيزاك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 31-10-2025

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أفضل سماعات أذن لاسلكية بالأسواق.. وساعة Galaxy Watch FE بخصم كبير

كيا تيلورايد هايبرد موديل 2027

كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة

هيونداي فينيو موديل 2026

شاهد| هيونداي فينيو 2026 الجديدة

بالصور

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد