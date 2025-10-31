جرافينبيرج يعود لتدريبات ليفربول قبل مواجهة أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

عاد الهولندي رايان جرافينبيرج، لاعب وسط فريق ليفربول، إلى التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام أستون فيلا، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان جرافينبيرج قد غاب عن صفوف "الريدز" في آخر ثلاث مباريات بسبب الإصابة، إلا أن مشاركته في المران الأخير فتحت الباب أمام إمكانية عودته إلى قائمة المباراة، وفقًا لما أكده المدير الفني آرني سلوت خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد صباح الجمعة.

وقال سلوت: رايان شارك معنا في التدريبات أمس، بينما لم يتدرب كل من ألكسندر إيزاك وكيرتس جونز حتى الآن، مشيرًا إلى أن الثنائي ما زال في المراحل الأخيرة من التعافي.

وأضاف المدرب الهولندي: "كما قلت من قبل، في المرحلة الأخيرة من التعافي قد تتباطأ الأمور أو تتسارع، لذا دعونا ننتظر ونرى أين وصلوا، موضحًا أن مشاركة جرافينبيرج من عدمها ستحسم بعد مران اليوم".

واختتم سلوت تصريحاته بالتأكيد على أن "إيزاك وجونز بنسبة 99.9% خارج حسابات مباراة السبت".

ويأمل ليفربول في تحقيق الفوز على أستون فيلا لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.