سلوت يرد على أنباء تجديد عقده مع ليفربول ويغلق الباب أمام تغيير خطته

كشف الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن موقفه من الأنباء المتداولة بشأن إمكانية تجديد عقده مع النادي، مؤكدًا أن تركيزه الحالي منصب بالكامل على إعادة الفريق إلى طريق الانتصارات، وليس على أي أمور تعاقدية.

سلوت الذي تولى القيادة الفنية للريدز في صيف 2024 خلفًا ليورجن كلوب، يمتد عقده الحالي حتى 30 يونيو 2027، بعد أن قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي في موسمه الأول، وقدم أداءً مميزًا جذب إشادة جماهيرية واسعة.

لكن تراجع نتائج ليفربول في الفترة الأخيرة، وتعدد خسائره منذ بداية الموسم، أعاد الجدل حول مستقبله وإمكانية تعديل عقده مع النادي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة استعدادًا لمباراة الفريق المقبلة أمام أستون فيلا، قال سلوت: هذا آخر سؤال كنت أتوقعه، تركيزي الآن على إعادة ليفربول إلى سكة الانتصارات مسألة العقد إن كانت موجودة ليست محور الحديث بالنسبة لي.

وأضاف المدرب الهولندي: نحن لا نتحدث عن هذه الأمور أمام وسائل الإعلام، دعونا نبدأ بالفوز من جديد، فهذا هو ما يشغلني حاليًا دون الالتفات لأي شيء آخر.

ويستعد ليفربول لمواجهة أستون فيلا مساء السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، سعيًا للعودة إلى المنافسة بعد فترة من التراجع في النتائج.