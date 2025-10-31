الزمالك يغادر إلى الإمارات 3 نوفمبر استعدادًا لخوض بطولة السوبر المصري

يطير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى دولة الإمارات يوم الإثنين 3 نوفمبر، للمشاركة في بطولة السوبر المصري، وذلك بعد مرور 24 ساعة فقط من مواجهة الفريق أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام بطولة السوبر المصري خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، حيث يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي من البطولة.

ويخوض الزمالك مباراته المحلية الأخيرة قبل السفر أمام طلائع الجيش في السادسة مساء الأحد 2 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.

وفي سياق متصل، قام مجلس إدارة الزمالك خلال الساعات الماضية بصرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة للاعبين والجهاز الفني، في خطوة تهدف إلى تحفيز الفريق قبل المشاركة في البطولة المرتقبة.