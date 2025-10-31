قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سحر وشعوذة.. سقوط دجال العطارين لقيامه بالنصب على المواطنين
دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا
بشير العدل: رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساى يرسخ مكانتها كدولة رائدة فى الشفافية والنزاهة
اتجاه قوي داخل الزمالك لإقالة فيريرا.. والسوبر المصري الفرصة الأخيرة
وزير الكهرباء عن المتحف الكبير: مصر مازالت تبهر العالم وتصنع التاريخ
أجرأ حوار في حياته.. رونالدو يفجر المفاجآت بدون رقابة مع بيرس مورجان
الدولي للإعلام الرقمي بفرنسا: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد ريادة مصر الحضارية
الكشف عن مُخطط ميسي للإطاحة بــ لابورتا من برشلونة
مطار القاهرة الدولي يتزين بلوحات الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير .. صور
آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة
محمد صلاح على أعتاب إنجازين تاريخيين أمام أستون فيلا
أسعار تركيب عدادات المياه في مصر
الأهلي ضد الرياض.. إيفان توني يحقق رقما تاريخيا في الدوري السعودي

إيفان توني
إيفان توني

حقق الإنجليزي إيفان توني، لاعب الأهلي السعودي، رقمًا تاريخيًا بعدما سجل هدفًا في تعادل فريقه مع الرياض 1-1، أمس الخميس، في مسابقة الدوري المحلي.

وسجّل ايفان توني 4 أهداف خلال 3 مباريات ضد الرياض في الدوري السعودي، وهو أول فريق يسجل في شباكه في 3 مباريات بالدوري السعودي.

إجمالا، سجّل توني 8 من آخر 9 أهدافٍ للأهلي ضد فرق الرياض في دوري روشن السعودي.

سيناريو مثير

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة قمة الإثارة والدراما، بعدما ظن الأهلي أنه خطف الفوز في اللحظات الحاسمة عندما احتسب الحكم ركلة جزاء نفذها بنجاح المهاجم الإنجليزي إيفان توني في الدقيقة 90+1، ليمنح فريقه التقدم قبل صافرة النهاية.

لكن الرياض رفض الاستسلام، ونجح في العودة مجددًا إلى المباراة في الدقيقة 90+11 حين احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لصالحه، ترجمها البرتغالي توزي إلى هدف التعادل، وسط دهشة جماهير الأهلي التي كانت تترقب انتصارًا متأخرًا.

وبهذا التعادل، واصل الأهلي نزيف النقاط للمباراة الرابعة هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن، بينما رفع الرياض رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الثاني عشر، محافظًا على آماله في تحسين موقعه في الجولات القادمة.

