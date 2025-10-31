إصابة بيدري تشعل أزمة في برشلونة.. تفاصيل

كشف تقرير صحفي عن أزمة داخل نادي برشلونة بسب فيروس الإصابات الذي ضرب نجوم الفريق.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن الإصابات التي ضربت الفريق آخرها إصابة بيدري أشعلت أزمة دخل النادي، ويتصدّر شخصان حاليًا هذه الأزمة، هما: خوليو توس، رئيس قسم اللياقة البدنية، وراؤول مارتينيز، رئيس قسم العلاج الطبيعي، انضمّ كلاهما إلى الفريق برفقة هانز فليك، رغم تعاونهما الخارجي في عهد تشافي هيرنانديز.

وأضافت أن النادي راهن على هذين المحترفين البارزين، إيمانًا منهما بقدرتهما على تحسين لياقة اللاعبين البدنية والوقاية من الإصابات.

وتابعت أنه في الموسم الأول، تحسّن الفريق من جميع النواحي، لا سيما من الناحية البدنية، حيث كان الفريق في كامل لياقته البدنية تحت قيادة فليك، مع ذلك، لم يكن هناك تحسن كبير في الإصابات، فقد وعد توس بانخفاض إصابات العضلات بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، لكن انتهى بهم الأمر إلى تسجيل أكبر عدد من الإصابات في الدوري الإسباني، بواقع 20 إصابة، مقارنةً بـ 18 إصابة لريال مدريد.

وتابعت، أنه في الموسم الحالي عانى الفريق من تراجع مقلق في لياقته البدنية، وظلت الإصابات تُثقل كاهل غرف تبديل الملابس بلا هوادة، وينظر النادي إلى هذا الوضع بقلق بالغ مُدركًا ضرورة وضع حدٍّ لهذا التوجه السلبي بأي ثمن.