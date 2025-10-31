رئيس اتحاد الدراجات: المتحف المصري الكبير إنجاز يجسد عظمة مصر وتاريخها

أعرب أيمن علي حسن رئيس الاتحاد المصري للدراجات، عن خالص سعادته واعتزازه بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الصرح الحضاري العملاق يجسد عظمة مصر وتاريخها الممتد عبر آلاف السنين.

وقال رئيس الاتحاد المصري للدراجات في تصريحاته الصحفية: "نُهنيئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، كما نُهنيئ الشعب المصري وقيادته السياسية الرشيدة بهذا الصرح الذي يُعد فخرًا لكل مصري ورمزًا خالدًا لمجد أمتنا وتاريخها العريق."



وأضاف الكابتن أيمن علي حسن أن افتتاح هذا المشروع العملاق يمثل إنجازًا وطنيًا جديدًا يُضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققت في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد مسيرة البناء والتنمية.

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون مركزًا عالميًا للسياحة والثقافة، ويعزز من مكانة مصر على خريطة العالم كمنارة للحضارة الإنسانية.

واختتم رئيس اتحاد الدراجات تصريحاته قائلًا: "تحيا مصر بتاريخها العريق ومستقبلها الواعد، وستظل دائمًا مهد الحضارة ومنارة الإنسانية."

كما حرص الكابتن أحمد جابر نائب رئيس الاتحاد وباقي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات على تقديم التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأعرب مجلس الإدارة عن سعادتهم بما يتحقق على أرض مصر مؤكدين أن إفتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد عظمة مصر بتاريخها الممتد من آلاف السنين.