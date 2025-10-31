قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل ترك صلاة الجمعة حرام؟.. الإفتاء تحذر من تهاون في هذا الفرض
افتتاح أسطوري للمتحف الكبير بمشاركة قادة وملوك العالم .. وفقرات فنية تحكي عظمة التاريخ المصري في أبهى صورة
كريمة يهاجم تصريحات عدم الإنجاب: هشاشة فكرية وسذاجة تخالف الشريعة الإسلامية
بحضور محبيه وتلاميذه.. تشييع جنازة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد| فيديو
كلمة السر مصر.. واشنطن تلغي زيارة وزير الطاقة إلى إسرائيل
هدية مصر للعالم.. افتتاح المتحف المصري الكبير غدًا في احتفال أسطوري
الصحة تنظم ورشة عمل لتعزيز الوعي بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات
كريم الشناوي: السادة الأفاضل مغامرة حقيقية.. وراهنت على الاختلاف
رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى جديدة بالإسكندرية
من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب
إدارة ترامب تمدد مهمة الحرس الوطني في العاصمة واشنطن حتى نهاية فبراير
موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس اتحاد الدراجات: المتحف المصري الكبير إنجاز يجسد عظمة مصر وتاريخها

رئيس اتحاد الدراجات
رئيس اتحاد الدراجات
القسم الرياضي

أعرب أيمن علي حسن رئيس الاتحاد المصري للدراجات، عن خالص سعادته واعتزازه بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الصرح الحضاري العملاق يجسد عظمة مصر وتاريخها الممتد عبر آلاف السنين.

وقال رئيس الاتحاد المصري للدراجات في تصريحاته الصحفية: "نُهنيئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، كما نُهنيئ الشعب المصري وقيادته السياسية الرشيدة بهذا الصرح الذي يُعد فخرًا لكل مصري ورمزًا خالدًا لمجد أمتنا وتاريخها العريق."


وأضاف الكابتن أيمن علي حسن أن افتتاح هذا المشروع العملاق يمثل إنجازًا وطنيًا جديدًا يُضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققت في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد مسيرة البناء والتنمية.

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون مركزًا عالميًا للسياحة والثقافة، ويعزز من مكانة مصر على خريطة العالم كمنارة للحضارة الإنسانية.

واختتم رئيس اتحاد الدراجات تصريحاته قائلًا: "تحيا مصر بتاريخها العريق ومستقبلها الواعد، وستظل دائمًا مهد الحضارة ومنارة الإنسانية."

كما حرص الكابتن أحمد جابر نائب رئيس الاتحاد وباقي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات على تقديم التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.
وأعرب مجلس الإدارة عن سعادتهم بما يتحقق على أرض مصر مؤكدين أن إفتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد عظمة مصر بتاريخها الممتد من آلاف السنين.

الدراجات اتحاد الدراجات منتخب الدراجات المتحف المصري الكبير الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 31-10-2025

ترشيحاتنا

لاعبا كفر الشيخ

كفر الشيخ تهدي لاعبين لمنتخب مصر لكرة السرعة المشارك في بطولة العالم

قافلة طبية بمرسي مطروح

انطلاق قافلة طبية في طب وجراحة الأسنان بالمستشفى العام بمطروح

جهود مياه الشرب

إعادة ضخ مياه الشرب لمنطقةالكرور بعد إصلاح الكسر المفاجئ بخط الطرد بأسوان

بالصور

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد