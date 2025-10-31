قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحر وشعوذة.. سقوط دجال العطارين لقيامه بالنصب على المواطنين
دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا
بشير العدل: رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساى يرسخ مكانتها كدولة رائدة فى الشفافية والنزاهة
اتجاه قوي داخل الزمالك لإقالة فيريرا.. والسوبر المصري الفرصة الأخيرة
وزير الكهرباء عن المتحف الكبير: مصر مازالت تبهر العالم وتصنع التاريخ
أجرأ حوار في حياته.. رونالدو يفجر المفاجآت بدون رقابة مع بيرس مورجان
الدولي للإعلام الرقمي بفرنسا: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد ريادة مصر الحضارية
الكشف عن مُخطط ميسي للإطاحة بــ لابورتا من برشلونة
مطار القاهرة الدولي يتزين بلوحات الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير .. صور
آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة
محمد صلاح على أعتاب إنجازين تاريخيين أمام أستون فيلا
أسعار تركيب عدادات المياه في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وادى دجلة يكرم علي فرج ويطلق اسمه على أحد ملاعب الإسكواش

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
القسم الرياضي

 نظّمت أندية وادى دجلة خلال يومي 28 و30 أكتوبر 2025 فعاليتين مميزتين احتفالًا بمسيرة أسطورة الإسكواش علي فرج، نجم نادي وادى دجلة وأحد أبرز لاعبي الإسكواش في العالم، تكريمًا لمشواره الرياضي الحافل بالإنجازات التي رفعت اسم مصر والنادي عاليًا في المحافل الدولية.
وخلال الاحتفالية الأولى التي أُقيمت في 82 أكتوبر بفرع النادي في المعادي، تم إطلاق اسم "علي فرج" على أحد ملاعب الإسكواش، تكريمًا لمسيرته الرياضية المتميزة وتقديرًا لأخلاقه الرفيعة وروحه القيادية التي جعلته نموذجًا يُحتذى به داخل وخارج الملعب، وتزامنًا مع هذا التكريم، يبدأ نادي وادى دجلة في المرحلة المقبلة تنفيذ أعمال تطوير وتجديد مجمع الإسكواش الرئيسي في المعادي، مع خطة لاستكمال وتسليم المشروع بالكامل قبل نهاية يناير ٢٠٢٦.
أما في 30 أكتوبر، فتواصلت الاحتفالات بتنظيم حفل رسمي بعنوان "احتفال بالعظمة" في منطقة SODIC EDNC بشرق القاهرة، بالتعاون مع Seven Agency، وشهد الحفل إقامة مباراة استعراضية بنظام 5 ضد 5، مستوحاة من الدوري الوطني الأمريكي للإسكواش، بمشاركة نخبة من أبطال العالم السابقين والحاليين، في أجواء استثنائية جمعت عشاق اللعبة وعددًا من أبرز الشخصيات في الوسط الرياضي.

 وقد تخلل الحفل تكريم خاص لعلي فرج، وتسليمه جائزة تقديرية اعترافًا بإسهاماته الكبيرة في رياضة الإسكواش محليًا ودوليًا.


وتأتي هذه الاحتفالات في إطار رؤية أندية وادى دجلة التي لا تقتصر على الاحتفاء بإنجازات أبطالها، بل تنبع من إيمانها العميق بأهمية دعم وتطوير الرياضيين الذين يجمعون بين التميز الفني، والأخلاق الرياضية، والروح القيادية. ويعكس تكريم علي فرج هذه الرؤية بوضوح، فهو ليس مجرد بطل رياضي، بل نموذج متكامل يُجسد قيم النادي، وقدوة لجيل جديد من اللاعبين، وسفير مشرف لاسم وادى دجلة ورياضة الإسكواش المصرية على الساحة العالمية.


وشهدت الفعاليتان حضورًا واسعًا من الشخصيات الرياضية، وأبطال الإسكواش، وجمهور كبير من محبّي اللعبة، الذين تفاعلوا مع لحظات الاحتفاء والتقدير، مؤكدين المكانة الكبيرة التي يحظى بها علي فرج في قلوب الرياضيين والمشجعين على حد سواء.
وبجانب هذا التكريم المستحق، تواصل أندية وادى دجلة التزامها بدعم الرياضيين المتميزين، من خلال تقديم بيئة رياضية متكاملة تركز على صقل المواهب وترسيخ القيم الرياضية الأصيلة، بما يضمن إعداد أجيال جديدة تواصل مسيرة الإنجاز، وتكون خير سفراء للنادي ورياضة الإسكواش المصرية في مختلف المحافل الدولية، وترسّخ مكانة وادى دجلة كبيت للأبطال وقبلة للتميّز الرياضي في مصر.


وتُولي أندية وادى دجلة اهتمامًا خاصًا برياضة الإسكواش، إذ تُعد من أبرز المؤسسات الرياضية في دعم اللعبة على المستويين المحلي والدولي، حيث تستثمر باستمرار في تطوير البنية التحتية من ملاعب وتجهيزات، وتضم نخبة من أفضل المدربين المحليين والعالميين. كما تحتضن أكاديمية وادى دجلة للإسكواش، التي تُعد من كبرى الأكاديميات المتخصصة في الشرق الأوسط، مئات اللاعبين من مختلف الأعمار والمستويات، وتُقدم لهم برامج تدريبية حديثة تُراعي أعلى المعايير العالمية، ما يجعلها حاضنة حقيقية لصناعة أبطال عالميين على غرار علي فرج.
وتجدر الإشارة إلى أن أندية وادى دجلة، التي تأسست عام 2002، حققت نجاحات كبيرة على مستوى التوسع والتطوير الرياضي، إذ تضم اليوم عشرة أندية في القاهرة الكبرى، والإسكندرية، وأسيوط، ودمياط، والمنيا، وتقدم أكثر من عشرين رياضة مختلفة تشمل الإسكواش، وكرة القدم، والتنس، وغيرها، بالإضافة إلى امتلاكها أكبر عدد من الملاعب وحمامات السباحة المجهزة بأحدث التقنيات، مما يجعلها من أبرز الكيانات الرياضية في مصر وأكثرها تنوعًا وتميزًا.

الاسكواش وادي دجلة نادي وادي دجلة علي فرج فريق وادي دجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 31-10-2025

ترشيحاتنا

رئبس هيئة الرعاية الصحية

رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مستشفيات جامعة مونبلييه بفرنسا

وزيرا التعليم المصري والياباني

وزير التعليم الياباني: حريصون على بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية التعليمية مع مصر

المتحف المصري الكبير

رئيس اقتصادية قناة السويس: المتحف الكبير يجسد إرادة دولة قادرة على صنع المستقبل

بالصور

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد