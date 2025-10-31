وادى دجلة يكرم علي فرج ويطلق اسمه على أحد ملاعب الإسكواش

نظّمت أندية وادى دجلة خلال يومي 28 و30 أكتوبر 2025 فعاليتين مميزتين احتفالًا بمسيرة أسطورة الإسكواش علي فرج، نجم نادي وادى دجلة وأحد أبرز لاعبي الإسكواش في العالم، تكريمًا لمشواره الرياضي الحافل بالإنجازات التي رفعت اسم مصر والنادي عاليًا في المحافل الدولية.

وخلال الاحتفالية الأولى التي أُقيمت في 82 أكتوبر بفرع النادي في المعادي، تم إطلاق اسم "علي فرج" على أحد ملاعب الإسكواش، تكريمًا لمسيرته الرياضية المتميزة وتقديرًا لأخلاقه الرفيعة وروحه القيادية التي جعلته نموذجًا يُحتذى به داخل وخارج الملعب، وتزامنًا مع هذا التكريم، يبدأ نادي وادى دجلة في المرحلة المقبلة تنفيذ أعمال تطوير وتجديد مجمع الإسكواش الرئيسي في المعادي، مع خطة لاستكمال وتسليم المشروع بالكامل قبل نهاية يناير ٢٠٢٦.

أما في 30 أكتوبر، فتواصلت الاحتفالات بتنظيم حفل رسمي بعنوان "احتفال بالعظمة" في منطقة SODIC EDNC بشرق القاهرة، بالتعاون مع Seven Agency، وشهد الحفل إقامة مباراة استعراضية بنظام 5 ضد 5، مستوحاة من الدوري الوطني الأمريكي للإسكواش، بمشاركة نخبة من أبطال العالم السابقين والحاليين، في أجواء استثنائية جمعت عشاق اللعبة وعددًا من أبرز الشخصيات في الوسط الرياضي.

وقد تخلل الحفل تكريم خاص لعلي فرج، وتسليمه جائزة تقديرية اعترافًا بإسهاماته الكبيرة في رياضة الإسكواش محليًا ودوليًا.



وتأتي هذه الاحتفالات في إطار رؤية أندية وادى دجلة التي لا تقتصر على الاحتفاء بإنجازات أبطالها، بل تنبع من إيمانها العميق بأهمية دعم وتطوير الرياضيين الذين يجمعون بين التميز الفني، والأخلاق الرياضية، والروح القيادية. ويعكس تكريم علي فرج هذه الرؤية بوضوح، فهو ليس مجرد بطل رياضي، بل نموذج متكامل يُجسد قيم النادي، وقدوة لجيل جديد من اللاعبين، وسفير مشرف لاسم وادى دجلة ورياضة الإسكواش المصرية على الساحة العالمية.



وشهدت الفعاليتان حضورًا واسعًا من الشخصيات الرياضية، وأبطال الإسكواش، وجمهور كبير من محبّي اللعبة، الذين تفاعلوا مع لحظات الاحتفاء والتقدير، مؤكدين المكانة الكبيرة التي يحظى بها علي فرج في قلوب الرياضيين والمشجعين على حد سواء.

وبجانب هذا التكريم المستحق، تواصل أندية وادى دجلة التزامها بدعم الرياضيين المتميزين، من خلال تقديم بيئة رياضية متكاملة تركز على صقل المواهب وترسيخ القيم الرياضية الأصيلة، بما يضمن إعداد أجيال جديدة تواصل مسيرة الإنجاز، وتكون خير سفراء للنادي ورياضة الإسكواش المصرية في مختلف المحافل الدولية، وترسّخ مكانة وادى دجلة كبيت للأبطال وقبلة للتميّز الرياضي في مصر.



وتُولي أندية وادى دجلة اهتمامًا خاصًا برياضة الإسكواش، إذ تُعد من أبرز المؤسسات الرياضية في دعم اللعبة على المستويين المحلي والدولي، حيث تستثمر باستمرار في تطوير البنية التحتية من ملاعب وتجهيزات، وتضم نخبة من أفضل المدربين المحليين والعالميين. كما تحتضن أكاديمية وادى دجلة للإسكواش، التي تُعد من كبرى الأكاديميات المتخصصة في الشرق الأوسط، مئات اللاعبين من مختلف الأعمار والمستويات، وتُقدم لهم برامج تدريبية حديثة تُراعي أعلى المعايير العالمية، ما يجعلها حاضنة حقيقية لصناعة أبطال عالميين على غرار علي فرج.

وتجدر الإشارة إلى أن أندية وادى دجلة، التي تأسست عام 2002، حققت نجاحات كبيرة على مستوى التوسع والتطوير الرياضي، إذ تضم اليوم عشرة أندية في القاهرة الكبرى، والإسكندرية، وأسيوط، ودمياط، والمنيا، وتقدم أكثر من عشرين رياضة مختلفة تشمل الإسكواش، وكرة القدم، والتنس، وغيرها، بالإضافة إلى امتلاكها أكبر عدد من الملاعب وحمامات السباحة المجهزة بأحدث التقنيات، مما يجعلها من أبرز الكيانات الرياضية في مصر وأكثرها تنوعًا وتميزًا.