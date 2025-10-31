قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء عن المتحف الكبير: مصر مازالت تبهر العالم وتصنع التاريخ
أجرأ حوار في حياته.. رونالدو يفجر المفاجآت بدون رقابة مع بيرس مورجان
الدولي للإعلام الرقمي بفرنسا: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد ريادة مصر الحضارية
الكشف عن مُخطط ميسي للإطاحة بــ لابورتا من برشلونة
مطار القاهرة الدولي يتزين بلوحات الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير .. صور
آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة
محمد صلاح على أعتاب إنجازين تاريخيين أمام أستون فيلا
أسعار تركيب عدادات المياه في مصر
لبنان.. عون طلب من ألمانيا الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف الأعمال العدائية
بط ووز ولحوم.. كبير الأثريين عن مقبرة توت عنخ آمون
ذاكرة أمة وجمال لا يفنى.. وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير
ماذا قالت يسرا المسعودي عن افتتاح المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكشف عن مُخطط ميسي للإطاحة بــ لابورتا من برشلونة

ميسي
ميسي

كشف تقرير صحفي عن مخطط الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، للإطاحة بخوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، من البلوجرانا خلال الفترة المقبلة.


ومن المنتظر أن تُعقد انتخابات جديدة في برشلونة العام المقبل، وأعلن لابورتا نيته الترشح لرئاسة النادي مرة أخرى، بعدما فاز في عام 2021.


وكان ميسي قد دعّم لابورتا، قبل أن يفشل الأخير في تجديد عقده والإبقاء عليه في النادي، مما دفع الأرجنتيني للابتعاد عنه بجانب أسرته، نظرًا لاعتبارهم أنها خيانة من الرئيس لابورتا.


ووفقًا لقناة "إي بي سي" فإن ميسي يرغب في المشاركة في انتخابات رئاسة النادي العام المقبل.


وأوضحت أنه على الرغم من أن ميسي لن يترشح شخصيًا لرئاسة برشلونة ألا أن لاعب البلوجرانا السابق يٌفكر في دعم أحد المرشحين للإطاحة بلابورتا.


واختتمت أن ميسي لا يرغب في دعم أي مرشح في انتخابات برشلونة إلا إذا رأى أن هناك فرصة واقعية للمرشح المنافس لخوان لابورتا من أجل النجاح.

مشاركة ميسي في انتخابات برشلونة


يُذكر أن ميسي قد أكد مؤخرًا استعداده للمشاركة في الانتخابات المقبلة للبلوجرانا ورد أنه لا يستبعد ذلك مشيرًا إلا أنه لن ينتخب لابورتا مُجددًا.

ميسي ليونيل ميسي لابورتا برشلونة إنتر ميامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 31-10-2025

ترشيحاتنا

رئبس هيئة الرعاية الصحية

رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مستشفيات جامعة مونبلييه بفرنسا

وزيرا التعليم المصري والياباني

وزير التعليم الياباني: حريصون على بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية التعليمية مع مصر

المتحف المصري الكبير

رئيس اقتصادية قناة السويس: المتحف الكبير يجسد إرادة دولة قادرة على صنع المستقبل

بالصور

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد