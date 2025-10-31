الكشف عن مُخطط ميسي للإطاحة بــ لابورتا من برشلونة

كشف تقرير صحفي عن مخطط الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، للإطاحة بخوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، من البلوجرانا خلال الفترة المقبلة.



ومن المنتظر أن تُعقد انتخابات جديدة في برشلونة العام المقبل، وأعلن لابورتا نيته الترشح لرئاسة النادي مرة أخرى، بعدما فاز في عام 2021.



وكان ميسي قد دعّم لابورتا، قبل أن يفشل الأخير في تجديد عقده والإبقاء عليه في النادي، مما دفع الأرجنتيني للابتعاد عنه بجانب أسرته، نظرًا لاعتبارهم أنها خيانة من الرئيس لابورتا.



ووفقًا لقناة "إي بي سي" فإن ميسي يرغب في المشاركة في انتخابات رئاسة النادي العام المقبل.



وأوضحت أنه على الرغم من أن ميسي لن يترشح شخصيًا لرئاسة برشلونة ألا أن لاعب البلوجرانا السابق يٌفكر في دعم أحد المرشحين للإطاحة بلابورتا.



واختتمت أن ميسي لا يرغب في دعم أي مرشح في انتخابات برشلونة إلا إذا رأى أن هناك فرصة واقعية للمرشح المنافس لخوان لابورتا من أجل النجاح.

مشاركة ميسي في انتخابات برشلونة



يُذكر أن ميسي قد أكد مؤخرًا استعداده للمشاركة في الانتخابات المقبلة للبلوجرانا ورد أنه لا يستبعد ذلك مشيرًا إلا أنه لن ينتخب لابورتا مُجددًا.