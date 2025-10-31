اتجاه قوي داخل الزمالك لإقالة فيريرا.. والسوبر المصري الفرصة الأخيرة

عاد ملف رحيل البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، ليطرح نفسه بقوة داخل القلعة البيضاء، بعد استمرار تراجع النتائج في بطولة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026.

وكشفت مصادر داخل النادي أن بقاء فيريرا أصبح مرهونًا بتحقيق لقب كأس السوبر المصري المقرر إقامته في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، حيث تعتبر البطولة الفرصة الأخيرة للمدير الفني للحفاظ على منصبه.

وتصاعدت الأصوات داخل النادي المطالبة بـ إقالة فيريرا في حال الإخفاق، سواء أمام بيراميدز في نصف النهائي أو حال خسارة اللقب، خاصة بعد فقدانه الدعم الجماهيري وتراجع الفريق للمراكز المتأخرة عقب التعادل الأخير أمام البنك الأهلي 1-1 في الجولة الـ12 من الدوري.