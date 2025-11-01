قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متى نصلي الضحى اليوم بالساعة؟.. صليها ركعتين فقط بعد 9 دقائق
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم السبت 1 نوفمبر 2025
قبل الفصل في حكم حبسها .. هدير عبد الرازق تواجه 3 سيناريوهات
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 1-11-2025
شريف القماطي: منتخب مصر للتجديف من أقوى الفرق في أفريقيا
اللواء محمد إبراهيم: التحركات المصرية منعت تصفية القضية الفلسطينية
الزراعة: فتح السوق الفنزويلي أمام صادرات مصر من الرمان
في الشرق والجنوب .. غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة
تعرف على حكم مباراة الأهلي و المصري البورسعيدي
الصين تقترح إنشاء منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي
كيفية صلاة الفجر للمرأة في البيت 4 ركعات.. بـ12 خطوة كما علمنا النبي
المصري يختتم معسكر برج العرب استعدادًا لمواجهة الأهلي
رياضة

المصري يختتم معسكر برج العرب استعدادًا لمواجهة الأهلي

المصرى البورسعيدي
المصرى البورسعيدي
رباب الهواري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي اليوم السبت معسكره المغلق بمدينة برج العرب، في إطار التحضيرات النهائية لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الدوري الممتاز، في لقاء مرتقب ينتظره عشاق الكرة المصرية بشغف كبير.

خطة الكوكي لمواجهة الأهلي

ومن المنتظر أن يضع المدير الفني نبيل الكوكي اللمسات الأخيرة على خطة اللعب خلال مران اليوم، حيث يسعى المدرب التونسي إلى تطبيق أسلوب متوازن يجمع بين الانضباط الدفاعي والفاعلية الهجومية، تجنبًا لأي مفاجآت أمام القوة الهجومية الكبيرة التي يمتلكها الأهلي.

ويهدف الكوكي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تُواصل سلسلة النتائج المميزة التي يقدمها الفريق في الموسم الجاري، معتمدًا على الانسجام بين عناصر الخبرة والشباب داخل صفوف المصري.

تحذيرات الكوكي من انتفاضة الأهلي

وعقد الكوكي جلسة مطولة مع لاعبيه على هامش المران، طالبهم خلالها بضرورة التركيز العالي طوال اللقاء وعدم منح الأهلي أي مساحات في مناطق الخطورة، محذرًا من الانتفاضة المتوقعة للاعبي القلعة الحمراء بعد تعثرهم الأخير أمام بتروجت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأكد المدير الفني للاعبيه أن مواجهة الأهلي تتطلب مجهودًا مضاعفًا وانضباطًا تكتيكيًا في كل خطوط الفريق، مشددًا على أن الالتزام بالتعليمات هو مفتاح النجاح في هذه المباراة القوية.

مجلس الإدارة يحفز اللاعبين

في سياق متصل، حرص مجلس إدارة النادي المصري على دعم لاعبي الفريق قبل اللقاء المرتقب، حيث قرر صرف مكافآت التأهل إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، لتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل أداء أمام الأهلي.

ويأمل الجهاز الفني أن تنعكس هذه الأجواء الإيجابية على أداء اللاعبين داخل الملعب، وأن يواصل الفريق البورسعيدي عروضه القوية في الدوري هذا الموسم


 

