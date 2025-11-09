إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

تلقى الجهاز الفني لنادي الزمالك، ضربة موجعة في الخط الخلفي، بعد تعرض حسام عبد المجيد، قلب دفاع الفريق، لإصابة أثناء خوض التدريبات الجماعية، أمس السبت قبل ساعات من مواجهة الأهلي المرتقبة على لقب نهائي السوبر.

ولم يتمكن عبد المجيد من استكمال التدريب، حيث غادر الملعب فور شعوره بالإصابة، بعدما اشتكى من ألم في الركبة اليسري.

وعلى الفور، يخضع حسام عبد المجيد، حاليا، لفحوصات طبية مكثفة، لتحديد طبيعة الإصابة ودرجة خطورتها بدقة.

تأتي هذه الإصابة لتثير القلق داخل صفوف القلعة البيضاء، خاصة وأن الفريق يستعد لمواجهة مصيرية مرتقبة أمام الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد.

وقال أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، إن استعدادات "الأبيض" لبطولة كأس السوبر المصري انقسمت إلى شقين رئيسيين، الأول ضمان التأهل للمباراة النهائية، خصوصًا بعد مواجهة منافس كبير مثل بيراميدز في نصف النهائي، والشق الثاني ينصب على حصد اللقب.

وتغلب الزمالك على بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، بركلات الترجيح بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي بالتعادل السلبي.

وأضاف عبد الرؤوف في مؤتمر صحفي السبت، قبل مواجهة الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والمقرر إقامته اليوم في دولة الإمارات، أن الجهاز الفني تعامل بنجاح مع الظروف المحيطة بالفريق خلال مباراة بيراميدز، وأن الاستعداد لمواجهة فريق بحجم الأهلي في النهائي يتم على قدم وساق.

وتطرق عبد الرؤوف إلى استبعاد اللاعب ناصر ماهر من قائمة منتخب مصر، قائلا: "ناصر ماهر له حق أن يحزن لعدم الانضمام للمنتخب وأنا شخصيًا حزين من قرار حسام حسن بعدم ضم ناصر ماهر مع كامل الاحترام له".

و أكد عبد الرؤوف أن ناصر ماهر لم يخرج عن النص وعبر عن غضبه "باحترام"، مشددًا على أن ماهر يُعد من أفضل اللاعبين في مصر، وقد برهن على ذلك في آخر ثلاث مباريات، مبديا ثقته أن اللاعب سيظهر بشكل جيد في المباراة النهائية.