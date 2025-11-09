قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفع بمعدلات غير مسبوقة.. الاحتياطي النقدي لمصر يكسر حاجز الـ 50 مليار دولار نهاية أكتوبر 2025
رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية خلال افتتاح الدورة السادسة لمعرض النقل الذكي
الجزيري شايل سيفه.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بنهائي السوبر المصري
المالية:مصر تستثمر فى المستقبل بإرادة سياسية قوية
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني يثمن جهود مصر لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
مدبولي يشهد التشغيل التجريبي للقطار السريع مطروح- السخنة
التركيز بدل الاعتراض العلني .. «شوبير» يُوجّه نصائح للاعبي المنتخب
انهيار كوبري مشاة مهجور على ترعة الإبراهيمية بطما سوهاج..ما الذي حدث؟ | صور
أسعار الذهب اليوم الأحد 9 نوفمبر.. عيار 21 وصل كام؟
جراديشار في الانتظار.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في السوبر
اليابان تصدر تحذيراً من تسونامي بعد زلزال بلغت قوته 6.7 درجة قبالة ساحل سانريكو
وزارة الخارجية ترصد مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب بالصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

الزمالك
الزمالك
محمد سمير

تلقى الجهاز الفني لنادي الزمالك، ضربة موجعة في الخط الخلفي، بعد تعرض حسام عبد المجيد، قلب دفاع الفريق، لإصابة أثناء خوض التدريبات الجماعية، أمس السبت قبل ساعات من مواجهة الأهلي المرتقبة على لقب نهائي السوبر.

ولم يتمكن عبد المجيد من استكمال التدريب، حيث غادر الملعب فور شعوره بالإصابة، بعدما اشتكى من ألم في الركبة اليسري.

وعلى الفور، يخضع حسام عبد المجيد، حاليا، لفحوصات طبية مكثفة، لتحديد طبيعة الإصابة ودرجة خطورتها بدقة.

تأتي هذه الإصابة لتثير القلق داخل صفوف القلعة البيضاء، خاصة وأن الفريق يستعد لمواجهة مصيرية مرتقبة أمام الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد.

وقال أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، إن استعدادات "الأبيض" لبطولة كأس السوبر المصري انقسمت إلى شقين رئيسيين، الأول ضمان التأهل للمباراة النهائية، خصوصًا بعد مواجهة منافس كبير مثل بيراميدز في نصف النهائي، والشق الثاني ينصب على حصد اللقب.

وتغلب الزمالك على بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، بركلات الترجيح بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي بالتعادل السلبي.

وأضاف عبد الرؤوف في مؤتمر صحفي السبت، قبل مواجهة الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والمقرر إقامته اليوم في دولة الإمارات، أن الجهاز الفني تعامل بنجاح مع الظروف المحيطة بالفريق خلال مباراة بيراميدز، وأن الاستعداد لمواجهة فريق بحجم الأهلي في النهائي يتم على قدم وساق.

وتطرق عبد الرؤوف إلى استبعاد اللاعب ناصر ماهر من قائمة منتخب مصر، قائلا: "ناصر ماهر له حق أن يحزن لعدم الانضمام للمنتخب وأنا شخصيًا حزين من قرار حسام حسن بعدم ضم ناصر ماهر مع كامل الاحترام له".

و أكد عبد الرؤوف أن ناصر ماهر لم يخرج عن النص وعبر عن غضبه "باحترام"، مشددًا على أن ماهر يُعد من أفضل اللاعبين في مصر، وقد برهن على ذلك في آخر ثلاث مباريات، مبديا ثقته أن اللاعب سيظهر بشكل جيد في المباراة النهائية.

الزمالك الأهلي نهائي السوبر نهائي بطولة كأس السوبر المصر أحمد عبد الرؤوف بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

واقعة التحرش بفتاة على كورنيش النيل

إخلاء سبيل الضابط الكويتي في واقعة التحـ.ـرش بفتاة على كورنيش النيل

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تفاصيل الزيادة الجديدة وجدول الصرف الكامل

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 .. اعرف الجدول الكامل بعد الزيادة

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

أسهل طريقة للوصول إلى المتحف المصري الكبير 2025.. خطوط المواصلات والمواصلات الجديدة

أسهل طريقة للوصول إلى المتحف المصري الكبير.. خطوط المواصلات الجديدة والقديمة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

محمد ممدوح: الدستور يكفل لعضو مجلس النواب الاحتفاظ بوظيفته الأصلية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

صورة أرشيفية

8 محظورات قانونية على مرشحي انتخابات مجلس النواب

بالصور

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك

هيفاء وهبي تتألق بفستان ملفت فى حفلتها بالأردن

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد