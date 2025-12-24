ملفات الاقتصاد والدفاع في صدارة مباحثات لافروف والشيباني بموسكو

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، إن العاصمة الروسية شهدت اليوم لقاءً بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السوري أسعد الشيباني، حيث بحث الجانبان عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تعزيز التعاون الاقتصادي

وأوضح مشيك أن المباحثات ركزت على سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، لا سيما فيما يتعلق بتوريد القمح والحبوب إلى سوريا، بما يسهم في دعم الاحتياجات الأساسية للشعب السوري.

وأضاف أن اللقاء تناول كذلك إمكانية استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو ودمشق، والتي كانت قد توقفت في الثامن من ديسمبر الماضي، في خطوة تهدف إلى تنشيط حركة السفر وتعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن المباحثات امتدت لتشمل ملفات عسكرية، حيث عقد وزير الدفاع السوري اجتماعًا مع نظيره الروسي، كما استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيري الخارجية والدفاع السوريين.

استمرار دعم موسكو لسوريا

وأكد مشيك أن الجانب الروسي شدد خلال اللقاءات على استمرار دعم موسكو لسوريا، مع التأكيد على رفض أي محاولات لتقسيم الأراضي السورية، موضحًا أن القواعد العسكرية الروسية تمثل عنصر استقرار في المنطقة، ويمكن استخدامها لأغراض إنسانية، دون وجود أي طلب سوري بإخلائها.