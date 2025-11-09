صالة خليفة بن زايد تستضيف نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد

نشرت الشركة المتحدة للرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إعلانا عن النهائي الكبير لبطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد 2025، والمقرر إقامته في دولة الإمارات الشقيقة، تحت شعار،"من مصر إلى العالم.. نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد NBE في الإمارات".

وتنظم البطولة الكأس، الشركة المتحدة للرياضة بالتعاون مع الاتحادين المصري والإماراتي لكرة اليد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسموحة في نهائي البطولة على صالة استاد خليفة بن زايد بمدينة العين، التي تتسع لحوالي 2000 مشجع، يوم 12 نوفمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت الإمارات.

تتجه أنظار عشاق كرة اليد إلى هذا النهائي المرتقب الذي يجمع بين النادي الأهلي حامل اللقب ونادي سموحة، في مواجهة قوية ينتظرها الجمهور في أجواء حماسية بالإمارات.

وكان الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي قد تأهل إلى نهائي البطولة بعد فوزه المستحق على سبورتنج بنتيجة 29-22 في مباراة نصف النهائي التي أقيمت على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما نجح فريق سموحة في إقصاء الزمالك بعد مباراة مثيرة انتهت بفوزه 29-28، ليضرب موعدًا مع الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد