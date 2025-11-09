من حقه أن يغضب .. أحمد عبد الرؤوف يُدعّم ناصر ماهر بعد قرار استبعاده من المنتخب

علّق المدرب المؤقت للقلعة البيضاء، أحمد عبد الرؤوف، على أزمة ناصر ماهر بعد استبعاده من قائمة المنتخب.

وقال أحمد عبد الرؤوف في تصريحات إذاعية: "أرى أن ناصر ماهر إنسان طبيعي، ومن حق أي إنسان أن يشعر بالغضب. وأنا نفسي غاضب من قرار استبعاده من المنتخب. كل الاحترام لحسام وإبراهيم حسن، ولكن أنا مع تعبير ناصر عن غضبه، وهو عبر عنه باحترام ودون تجاوز. والآن أمامنا مباراة نهائية، والأهم هو أن يكون بكامل تركيزه بها".

ناصر ماهر يعلق على عدم انضمامه لقائمة المنتخب

علق ناصر ماهر، لاعب نادي الزمالك، على عدم تواجده ضمن قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر نوفمبر.

وكتب ناصر ماهر عبر "إنستجرام": "أنا آسف أني أنزل الكلام ده، لأنه مش طبعي خالص، بس الصراحة الوضع محبط جدًا بالنسبة لي بسبب قائمة منتخب مصر".

وتابع: "بكل صدق، أنا شايف أني أستحق أن أكون متواجدًا على الأقل ضمن المنتخب، خصوصًا أن الموضوع واضح أنه مش فني خالص، لأن كل النقاد والمحللين والصحفيين والجماهير المصرية، حتى الناس العادية، بيتكلموا كويس جدًا عن أدائي الفترة الأخيرة".

وأضاف: "بصراحة، اللي حصل ظلم كبير جدًا، ودا ملوش علاقة بالكورة. المجهود اللي بذلته بيروح كده على الفاضي، وأحلامي تضيع بكل سهولة كأنها حاجة عادية. اللي بيحصل يحبط أي جبل".