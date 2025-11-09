الأهلي والاتحاد وسموحة وسبورتنج يتأهلون لنصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة للرجال

تأهل الأهلي والاتحاد السكندري وسموحة وسبورتنج إلى نصف نهائي منافسات بطولة دوري مرتبط كرة السلة للرجال، وذلك بعد انتهاء مباريات إياب ربع نهائي البطولة.

وتمكن الأهلي من الفوز على المصرية للاتصالات في المرتبط والرجال بنتيجة 79-36 و73-70 على الترتيب، ليؤكد وصوله لنصف النهائي بعد الفوز في مباراتي الذهاب.

ونجح فريق الاتحاد السكندري في حسم التأهل أيضًا لنصف النهائي بعد الفوز على الجزيرة في المرتبط بنتيجة 69-22، وفي الرجال بنتيجة 70-64.

أما سموحة فحسم التأهل بعد الفوز على الزمالك في المرتبط بنتيجة 54-48، بينما فاز الزمالك في مباراة الرجال بنتيجة 87-64، إلا أن سموحة ضمن تواجده في المربع الذهبي بفضل فوزه في مباراتي الذهاب.

وأخيرًا، تمكن سبورتنج من حسم تأهله بعد الفوز في المرتبط بنتيجة 70-47 على بتروجت في الإياب، فيما فاز بتروجت بنتيجة 76-73، إلا أن سبورتنج قد فاز بمباراتي الذهاب ليضمن تواجده في المربع الذهبي.