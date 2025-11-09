قمة خارج التوقعات بين الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية، مساء اليوم، الأحد، إلى ستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يحتضن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025، في نسخة جديدة من ديربي الكرة المصرية الذي ينتظره الملايين.

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، في مواجهة شهدت تفوقًا فنيًا للمارد الأحمر وحسمًا متأخرًا بفضل خبرة لاعبيه.

أما الزمالك، فبلغ النهائي بعد مواجهة مثيرة أمام بيراميدز انتهت بالتعادل السلبي في الوقت الأصلي، قبل أن يحسمها الفريق الأبيض بركلات الترجيح (5-4)، ليضرب موعدًا جديدًا مع غريمه التقليدي.

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد إقصاء بطل أفريقيا بيراميدز، ساعيًا إلى الثأر من خسارته للقب في الموسم الماضي أمام الأهلي، واستعادة الكأس الغائبة عن خزائنه منذ عدة سنوات.

في المقابل، يطمح الأهلي إلى مواصلة تفوقه التاريخي في البطولة، وإضافة لقب جديد إلى سجله العامر بالبطولات، قبل استئناف مشواره المحلي والقاري.

وسيكون النهائي المرتقب العاشر في تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، حيث يتفوق المارد الأحمر في عدد مرات التتويج، بعدما حسم اللقب 6 مرات أمام منافسه الأبيض، الذي فاز باللقب 3 مرات فقط.