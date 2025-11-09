ساعات قبل قمة السوبر.. الأهلي في اختبار حاسم أمام الزمالك

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية، مساء اليوم، إلى ديربي السوبر المصري الذي يجمع بين الأهلي والزمالك، وسط حالة من الترقب والإثارة قبل انطلاق المواجهة المرتقبة.





وتوقع الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-2 في الوقت الأصلي، مؤكدًا أن تركيز اللاعبين والتحضير الجيد خلال المعسكر الأخير يمنح الفريق الأحمر أفضلية واضحة قبل اللقاء.

وأضاف عبد الناصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن إدارة الأهلي تفرض نظامًا صارمًا وانضباطًا كاملًا داخل المعسكر، على عكس ما حدث مؤخرًا داخل صفوف الزمالك من بعض التجاوزات التي أثرت على استعداد الفريق.

وأشار إلى أن حسم المباراة سيتوقف على تفاصيل صغيرة تتعلق بالتركيز والقدرة على استغلال الفرص، معتبرًا أن الجانب الذهني سيكون عامل الحسم الحقيقي في ديربي السوبر المصري.



