خطة الصدمة والحكم المصاب والغيابات.. 11 معلومة عن نهائى السوبر المصري

يخوض مساء اليوم الأحد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك، بعد الفوز على حساب نادي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة، بينما فاز الزمالك على حساب بيراميدز.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي الزمالك في نهائي السوبر المصري على ملعب آل نهيان يوم غد الأحد .

موعد مباراة الأهلي والزمالك بـ السوبر



من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات مساء على ستاد آل نهيان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر

تنقل 3 قنوات فضائية مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين النادي الأهلي والغريم التقليدي نادي الزمالك مساء اليوم الأحد وهي: ON Time Sports 1 ، قناة أبوظبي الرياضية 1 ، قناة دبي الرياضية.

معلقي نهائي السوبر المصري

تشهد مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي المقرر إقامتها في الخامسة والنصف اليوم الأحد تعليق بصوت 3 خبراء في التعليق من نوعية السوبر وهم:

قناة أون سبورت - بلال علام

قناة أبوظبي الرياضية - الاماراتي عامر عبدالله

قناة دبي الرياضية - التونسي رؤوف خليف

قائمة هدافي كأس السوبر المصري

افتتح نجم الزمالك السابق حازم إمام الملقب ب الثعلب الصغير سجل الأهداف في بطولة كأس السوبر المصري بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 20 في مرمى غزل المحلة خلال النهائي الافتتاحي للبطولة.

أما آخر أهداف بطولة كأس السوبر المصري سجله مهاجم بيراميدز مروان حمدي في الدقيقة 85 من مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في النسخة الـ22.



وشهدت البطولة تسجيل 41 لاعبًا في سجل هدافي السوبر، بينهم 9 لاعبين سجل كل منهم هدفين من أبرزهم:

الأهلي: جونيور أجايي وكريم فؤاد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

الزمالك: مدحت عبدالهادي ومحمود علاء.

المقاولون العرب: تامر عادل.

ونجح محمود عبد المنعم كهربا في تسجيل أهدافًا بقميص فريقين مختلفين حيث أحرز مع الزمالك في مرمى الأهلي بالنسخة الثالثة عشرة.

ويحل كهربا مع الأهلي في مرمى مودرن سبورت بنهائي النسخة قبل الماضية.

فيما نجح 10 لاعبين أجانب في تسجيل أسمائهم ضمن هدافي السوبر المصري وهم:

الأهلي: جونيور أجايي، وليد أزارو، برونو سافيو، علي معلول، أنتوني موديست.

سيراميكا: أحمد قندوسي، فاخري لاكاي، أحمد بلحاج.

الزمالك: سيف الدين الجزيري.

إضافة إلى الغاني جاستس أرثر الذي سجل هدفًا بالخطأ لمصلحة الأهلي في نصف نهائي النسخة 21.

تصدر عبد الله السعيد قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة السوبر المصري بثلاثة أهداف:

هدف ضد إنبي عام 2012.

هدفين من ركلات جزاء لصالح الأهلي أمام الزمالك في نهائي 2015.

معلومات حكم مباراة نهائي السوبر بين الزمالك والأهلي

1- خليل أوموت حكم تركي دولي من مواليد 1986 في مدينة إزمير

2- انضم لقائمة حكام فيفا عام 2017، ويُعد من أبرز حكام الدوري التركي في السنوات الأخيرة.



3- شهرته زادت بعد واقعة مثيرة سنة 2023 حينما تعرض لاعتداء عنيف داخل الملعب من رئيس نادي أنقرة جوجو عقب مباراة فريقه أمام ريزة سبور، بسبب اعتراضهم على قراراته التحكيمية



4- الاعتداء سبب له إصابة في الوجه ونُقل للمستشفى، وتسببت الحادثة في إيقاف الدوري التركي بالكامل لفترة



5- الحكم واجه بعدها انتقادات في بعض المباريات بسبب أسلوبه الصارم وكثرة استخدام البطاقات



6- من حكام الصف الأول في أوروبا



7- سبق وأدار مباراة الأهلي والعين الاماراتي والتي انتهت بفوز الأهلي 3-0 في كأس القارات



8- ممنوع من التحكيم في الدوري السعودي



9- مثير للجدل في الدوري التركي



تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في نهائي السوبر



استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على ملامح التشكيل الأساسي المتوقع أمام نظيره فريق الأهلي والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمود بنتايج – ناصر ماهر.

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الدين الجزيري.

التشكيل المتوقع لـ الأهلي بـ السوبر

استقر الدانماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي على ملامح تشكيل المتوقع الذي سيخوض به المباراة المرتقبة أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – محمد بن رمضان (طاهر محمد طاهر).

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو – محمود حسن تريزيجيه – أشرف بن شرقي.



غيابات الزمالك في السوبر



يفتقد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف لخدمات 6 نجوم في مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

جاءت أبرز غيابات نادي الزمالك على النحو التالي: ناصر منسي والفلسطيني آدم كايد والبرازيلي خوان بيزيرا ومحمد السيد ونبيل عماد دونجا ومحمود الشناوي لأسباب مختلفة بين الإصابات والمستوى الفني.

غيابات الأهلي في السوبر



يغيب 3 نجوم سوبر فى صفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن مباراة نهائي بطولة كاس السوبر المصري المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد.

من أبرز غيابات النادي الأهلي حسين الشحات وإمام عاشور والمغربي أشرف داري.



سيناريو ركلات الجزاء لـ الزمالك بـ السوبر

يسعي أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلي تخطي الغريم التقليدي النادي الأهلي فى نهائي بطولة كاس السوبر المصري.

ويدرس أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك اللجوء إلي خطة فر نهائي كأس السوبر المصري تعتمد على التنظيم الدفاعي مع اللجوء إلي سلاح المرتدات وإيقاف خطورة الأطراف لدي المارد الأحمر.

كما يدرس أحمد عبدالرؤوف مدرب نادي الزمالك المؤقت أمام النادي الأهلي فى المباراة النهائية إلي تكرار نفس سيناريو مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري والوصول إلي ركلات الجزاء.



خطة الصدمة لـ الأهلي فى السوبر



رفع الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي راية التحدي قبل ساعات من مباراة الزمالك فى نهائي كأس السوبر المصري.

ويسعي الدانماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي إلي إقتناص أول لقب منذ التعاقد معه وتقديم نجوم المارد الأحمر مردود قوي أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك.



ويعول الدانماركي ييس توروب علي جاهزية المهاجم السلوفيني جراديشار فضلا عن سلاح الأطراف وثنائي الوسط مروان عطية والمالي إليو ديانج ومحمد هاني في الجبهة اليمني وأحمد نبيل كوكا في الجبهة اليسري.

ويأمل الدانماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي فى تفعيل خطة الصدمة أمام نادي الزمالك وتسجيل هدف مبكر يربك حسابات أحمد عبدالرؤوف المدرب المؤقت واللعب على وتر النواحي النفسية واهتزاز ثقة نجوم الزمالك على مدار مجريات اللقاء.