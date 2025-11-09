قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكويت تصدر قرارا بمنع محال الذهب من التعاملات النقدية
الاستلام خلال ساعة واحدة .. «تصاربح العمل» تقدّم خدمة الـ vip | صور
بيراميدز وسيراميكا في مواجهة متكافئة.. ناقد: لقاء خارج التوقعات
القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
رئيس الوزراء يعطي إشارة بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
توعية وتواصل.. كل ما تريد معرفته عن لجان انتخابات مجلس النواب
الليثي وعمر كمال.. مفاجآت في حفل نهائى السوبر بين الأهلي والزمالك
تراجع محدود للذهب محليًا مع استقرار عالمي وسط ترقب الأسواق
الجارديان تكشف سجنًا إسرائيليًا تحت الأرض بلا محاكمة ولا ضوء
نهائي كأس السوبر المصري.. موعد تحرك الأهلي إلى ملعب مباراة الزمالك
زلزال بقوة 5.6 ريختر يهز البحر قبالة سواحل اليابان
مدبولي يتفقد أول أتوبيس برمائي مصري الصنع لتعزيز النقل السياحي في مصر
رياضة

خالد الغندور: كباتن الزمالك والأهلي عمر جابر والشناوي شخصيات متزنة وكلامهم موزون

باسنتي ناجي

علق الإعلامي خالد الغندور علي تصريحات الكباتن عمر جابر والكابتن محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي الخاص بـ مباراة السوبر.

عمر جابر ومحمد الشناوي

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"كباتن الزمالك و الأهلي  الكباتن عمر جابر و محمد الشناوي  شخصيات متزنة و كلامهم موزون و محترم  برافو ".

شوبير: غياب ثنائي الأهلي والزمالك قبل ساعات من نهائي السوبر المصري

وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير عن غياب ثنائي الأهلي والزمالك قبل ساعات من القمة المرتقبة بين الفريقين في نهائي السوبر المصري 2025 بالإمارات.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية إن إمام عاشور شارك بشكل كامل في تدريبات الأهلي الجماعية، لكنه لن يكون قادرًا على المشاركة أمام الزمالك بسبب عدم الجاهزية البدنية، مؤكدًا أن الجهاز الفني لن يغامر باللاعب بعد تعافيه مؤخرًا من فيروس A.

وأضاف شوبير أن البرازيلي خوان بيزيرا لن يشارك مع الزمالك في النهائي، إذ لم يتعافَ بعد من إصابة العضلة الخلفية، رغم الأخبار المتداولة حول جاهزيته أو مطالبته بالمشاركة في المباراة.

وعلى الجانب الآخر، شدد شوبير على جاهزية محمد شريف مهاجم الأهلي لمواجهة الزمالك، مشيرًا إلى قدرته على صناعة الفارق، لافتًا إلى أنه يمتاز بـ«كعبه العالي» على الفريق الأبيض وساهم في صناعة هدف لحسين الشحات في آخر مباراة جمعت القطبين.

الغندور الاهلي الزمالك

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

سعر الدولار

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 9-11-2025

إسراء عبد الفتاح وحمدى المرغني في رحلة نيلية| شاهد

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

