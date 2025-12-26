الطرق تتحول إلى مصائد خطر..عاصفة شتوية تضرب كاليفورنيا بقوة

اجتاحت عاصفة شتوية قوية ولاية كاليفورنيا، متسببة في ظروف سفر شديدة الخطورة على الطرق وحدوث سيول مفاجئة.

عاصفة شتوية تجتاح كاليفورنيا

وأوضح التقرير الذي عرضته فضائية يورونيوز أن العاصفة الشتوية اجتاحت ولاية كاليفورنيا يوم الأربعاء، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية وثلوج كثيفة تكاد تصل إلى انعدام الرؤية في الجبال.

جاء هذا المنخفض بينما كان ملايين الأشخاص يسافرون لقضاء العطلات، ما جعل الطرق خطرة في مناطق واسعة من الولاية.

إجلاء للمواطنين

صدرت تحذيرات إجلاء في أجزاء من جنوب كاليفورنيا، خصوصاً في المناطق التي أتت عليها حرائق الغابات في يناير.

وفي لوس أنجلوس، أنقذ رجال الإطفاء رجلاً علق داخل نفق لتصريف المياه في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وأعلن الحاكم غافين نيوسوم حالة طوارئ في ست مقاطعات، ما يتيح تقديم دعم من الولاية. ونُشرت فرق الطوارئ في أنحاء الولاية، مع وضع الحرس الوطني في حالة تأهب.