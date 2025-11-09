محمد علي بن رمضان يعود لتشكيل الأهلي الأساسي أمام الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن عن وجود محمد علي بن رمضان نجم الأهلي في التشكيل الأساسي اليوم أمام الزمالك في مباراة السوبر.

تشكيل الأهلي

وكتب أحمد حسن:"مصدر: محمد علي بن رمضان سيعود للتشكيل الأساسي أمام الزمالك بعدما تخلص اللاعب من حالة الإجهاد العضلي".

وعلق اللاعب محمد علي بن رمضان علي بطولة السوبر النهائي بين الأهلي والزمالك قبل مباراة الأحد.

تصريحات محمد علي بن رمضان

وقال محمد علي بن رمضان عبر تصريحات إذاعية:"هدفنا نحقق البطولة دي إن شاء الله، لأننا في الأهلي دايمًا بنلعب على البطولات وبنأخذ كل منافسة بجدية، وهقدم كل اللي أقدر عليه عشان تكون أول بطولة ليا مع الأهلي ونهديها للجماهير ".

