رياضة

محمد بن رمضان: هدفنا الفوز بلقب السوبر المصري

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان
عبدالحكيم أبو علم

أكد التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن السوبر المصري بطولة تمثل محطة مهمة في بداية الموسم، وأن الجميع يسعى للتتويج باللقب وإهدائه لجماهير الأهلي في كل مكان.


وقال محمد علي بن رمضان أن الفوز بهذه البطولة سيكون له طابع خاص بالنسبة إليه، باعتبارها أول بطولة يحققها بقميص الأهلي منذ انضمامه إلى صفوف الفريق.
وأضاف أن الأجواء داخل النادي منذ اليوم الأول ساعدته كثيرًا على الاندماج سريعًا، سواء من جانب زملائه اللاعبين أو الجهاز الفني والإداري، مؤكدًا أن الأهلي يتمتع بروح خاصة ومناخ يجعل أي لاعب يشعر أنه جزء من المجموعة سريعًا حيث لم يشعر بالغربة نهائيا
 

وتابع:" الأهلي يضم لاعبين كبارًا يمتلكون الخبرة والشخصية، ودورهم واضح في دعم اللاعبين الجدد وتسهيل عملية التأقلم معهم، وهو أمر مهم جدًّا في نادٍ بحجم الأهلي".


وأضاف: "نحترم كل المنافسين، وندرك أن أي مباراة تكون صعبة طالما نرتدي قميص الأهلي الذي يحمل طموحات جماهير كبيرة.. نعمل وفق تعليمات الجهاز الفني لتطبيق الأفكار التكتيكية والتطوير من مستوانا بشكل مستمر".
 

وشدد على أنه يسعى للتأقلم والتطور مع مرور الوقت واكتساب المزيد من الخبرات من خلال التدريبات والمباريات والاحتكاك في البطولات المختلفة.
وقال أن اللاعبين سيقدمون كل ما لديهم في بطولة السوبر وفي باقي المنافسات خلال الموسم، معربًا عن ثقته في قدرة الفريق على تحقيق انطلاقة قوية ومواصلة مسيرة التتويجات التي اعتاد عليها النادي وجماهيره، وموجهًا الشكر للجماهير على دعمهم المستمر.

النادي الأهلي محمد علي بن رمضان الاهلي بطولة السوبر المصري مباراة الاهلي والزمالك

سيارة محمد رمضان

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

