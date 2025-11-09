قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل نهائي السوبر المصري.. نبأ صادم من شوبير لجماهير الأهلي والزمالك
الكويت تصدر قرارا بمنع محال الذهب من التعاملات النقدية
الاستلام خلال ساعة واحدة .. «تصاربح العمل» تقدّم خدمة الـ vip | صور
بيراميدز وسيراميكا في مواجهة متكافئة.. ناقد: لقاء خارج التوقعات
القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
رئيس الوزراء يعطي إشارة بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
توعية وتواصل.. كل ما تريد معرفته عن لجان انتخابات مجلس النواب
الليثي وعمر كمال.. مفاجآت في حفل نهائى السوبر بين الأهلي والزمالك
تراجع محدود للذهب محليًا مع استقرار عالمي وسط ترقب الأسواق
الجارديان تكشف سجنًا إسرائيليًا تحت الأرض بلا محاكمة ولا ضوء
نهائي كأس السوبر المصري.. موعد تحرك الأهلي إلى ملعب مباراة الزمالك
زلزال بقوة 5.6 ريختر يهز البحر قبالة سواحل اليابان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف مفاتيح قوة الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر المصري

شوبير
شوبير
منار نور

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن أهم العناصر التي يعتمد عليها فريق الزمالك في مواجهة الأهلي بنهائي كأس السوبر المصري، المقرر مساء اليوم بالإمارات.

وأوضح شوبير أن المدير الفني للزمالك أحمد عبد الرؤوف قد يواجه حيرة في اختيار حارس المرمى بين محمد صبحي، الحارس الأساسي، ومحمد عواد الذي قدم أداءً جيدًا في مباراة السوبر أمام بيراميدز

وأشار شوبير إلى أن التشكيل الأقرب للزمالك يتضمن: محمد عواد في حراسة المرمى، عمر جابر، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، وأحمد فتوح في الدفاع، بينما يضم خط الوسط والهجوم أحمد ربيع، محمد شحاتة، عبدالله السعيد، وناصر ماهر، مع شيكو بانزا وسيف الدين الجزيري في الهجوم.

كما أكد شوبير أن اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في المباراة السابقة، مثل عدي الدباغ وأحمد شريف، تدربوا جيدًا وأصبحوا جاهزين للمشاركة.

وأشار إلى أن نقاط قوة الزمالك تكمن في صلابة الدفاع بقيادة الونش وإسماعيل، وأداء مميز من أحمد فتوح، إضافة إلى القوة الهجومية المتمثلة في شيكو بانزا وناصر ماهر، الذي وصفه بأنه أفضل لاعب في الفريق حاليًا، إلى جانب دور عبدالله السعيد في تعزيز الهجوم عند تواجده بأفضل حالاته.

شوبير الاهلي الزمالك السوبر المحلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

سعر الدولار

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 9-11-2025

ترشيحاتنا

مصر تؤكد رفض الكيانات الموازية وتدعم وحدة السودان

مصر تؤكد رفضها للكيانات الموازية وتدعم وحدة السودان.. وخبيرة تعلق

ترامب فى مأزق| مقاطعة قمة العشرين وإدانة قضائية تؤجج الإغلاق الحكومي

ترامب فى مأزق | مقاطعة قمة العشرين وإدانة قضائية تؤجج الإغلاق الحكومي

محافظ الجيزة

وزير الزراعة ومحافظ الجيزة يفتتحان المهرجان الدولي للتمور في دورته الثامنة

بالصور

إسراء عبد الفتاح وحمدى المرغني في رحلة نيلية| شاهد

إسراء عبد الفتاح و حمدى المرغنى فى رحلة نيلية
إسراء عبد الفتاح و حمدى المرغنى فى رحلة نيلية
إسراء عبد الفتاح و حمدى المرغنى فى رحلة نيلية

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد