شوبير يكشف مفاتيح قوة الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر المصري

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن أهم العناصر التي يعتمد عليها فريق الزمالك في مواجهة الأهلي بنهائي كأس السوبر المصري، المقرر مساء اليوم بالإمارات.

وأوضح شوبير أن المدير الفني للزمالك أحمد عبد الرؤوف قد يواجه حيرة في اختيار حارس المرمى بين محمد صبحي، الحارس الأساسي، ومحمد عواد الذي قدم أداءً جيدًا في مباراة السوبر أمام بيراميدز

وأشار شوبير إلى أن التشكيل الأقرب للزمالك يتضمن: محمد عواد في حراسة المرمى، عمر جابر، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، وأحمد فتوح في الدفاع، بينما يضم خط الوسط والهجوم أحمد ربيع، محمد شحاتة، عبدالله السعيد، وناصر ماهر، مع شيكو بانزا وسيف الدين الجزيري في الهجوم.

كما أكد شوبير أن اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في المباراة السابقة، مثل عدي الدباغ وأحمد شريف، تدربوا جيدًا وأصبحوا جاهزين للمشاركة.

وأشار إلى أن نقاط قوة الزمالك تكمن في صلابة الدفاع بقيادة الونش وإسماعيل، وأداء مميز من أحمد فتوح، إضافة إلى القوة الهجومية المتمثلة في شيكو بانزا وناصر ماهر، الذي وصفه بأنه أفضل لاعب في الفريق حاليًا، إلى جانب دور عبدالله السعيد في تعزيز الهجوم عند تواجده بأفضل حالاته.