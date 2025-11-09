قبل نهائي السوبر.. محاضرة لتوروب مع لاعبي الأهلي

يعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين داخل فندق الإقامة في الثالثة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وذلك للحديث عن الجوانب الفنية والخططية الأخيرة قبل التحرك إلى استاد محمد بن زايد استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

ويخوض الأهلي المباراة بالزي الرسمي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، وفقًا لما تم اعتماده في الاجتماع الفني للمباراة.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة «السابعة والنصف بتوقيت الإمارات» على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي.