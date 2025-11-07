وظائف جديدة بشركة مصر للطيران.. قدم الآن

يبحث عدد من المواطنين عن فرص العمل الخالية، التي أعلنت شركة مصر للطيران عنها، حيث أعلنت عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الجديدة 2025 للعمل بمحطة شرم الشيخ، وذلك بنظام العقد محدد المدة، في إطار خطة الشركة لتطوير خدماتها الأرضية وتعزيز كفاءتها التشغيلية ضمن منظومة النقل الجوي.

يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الشركة الوطنية إلى استقطاب كوادر فنية وإدارية مؤهلة للمساهمة في رفع مستوى الأداء وتقديم خدمات متميزة تتماشى مع المعايير الدولية في قطاع الطيران المدني.

وأوضحت شركة مصر للطيران عبر صفحتها الرسمية أن الوظائف الجديدة تشمل مجموعة من التخصصات الفنية والإدارية التي تعد من أهم عناصر التشغيل داخل المطارات.

وجاءت الوظائف المتاحة على النحو التالي: مهندس ميكانيكا مسؤول عن صيانة المعدات الميكانيكية الخاصة بالطائرات، وضابط حركة وكالة B.R.S لمتابعة حركة الحقائب وتنظيم العمليات داخل الوكالات الأرضية، وفني ميكانيكا لتنفيذ أعمال الصيانة الميكانيكية للمعدات الأرضية، وفني كهرباء مختص بأعمال الصيانة الكهربائية والتأكد من جاهزية الأنظمة المختلفة.

وظائف

كما شمل الإعلان وظائف سائق مهبط أو نقل بري لقيادة المركبات داخل المطار وخارجه، وعامل غسيل وتجميل مسؤول عن تنظيف وصيانة الطائرات والمعدات، بالإضافة إلى وظيفة منظم رحلات أو تحميل طائرات لتنسيق حركة الطائرات ومتابعة تجهيزها قبل الإقلاع.

شروط التقديم بوظائف مصر للطيران

وفيما يتعلق بشروط التقديم، أوضحت الشركة أنه يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يزيد عمره عن 30 عاما عند التقديم، وأن يكون حاصلا على المؤهل الدراسي المناسب للتخصص المطلوب.

الخبرة السابقة في مجالات الطيران أو الخدمات الأرضية تمثل ميزة إضافية، مع ضرورة التمتع باللياقة البدنية والصحية الكاملة، وإجادة اللغة الإنجليزية كعامل تفضيلي، مع قصر التقديم على أبناء محافظة جنوب سيناء نظرا لطبيعة العمل في محطة شرم الشيخ.

وأكدت شركة مصر للطيران أن عملية التقديم تتم إلكترونيا فقط من خلال الموقع الرسمي للشركة خلال الفترة من 5 نوفمبر الجاري وحتى 15 من الشهر نفسه، عبر الرابط التالي: http://hrholding.egyptair.com، مشيرة إلى أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم قبول أي طلبات بعد انتهاء فترة التقديم.

كما حددت الشركة المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات التقديم وتشمل صورة شخصية حديثة، ونسخة من شهادة المؤهل الدراسي، وصورة من بطاقة الرقم القومي سارية، بالإضافة إلى شهادات الخبرة إن وجدت، وأي شهادات تدريب أو دورات متعلقة بالمجال الفني أو الإداري المتقدم إليه.

ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية مصر للطيران لتحديث بنيتها التشغيلية وتوفير فرص عمل جديدة تسهم في دعم الكفاءات المحلية، بما يتماشى مع خطة الدولة للنهوض بقطاع الطيران المدني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين عبر مختلف مطارات الجمهورية.