العلوم الصحية تشيد بكتاب التنظيم والإدارة لإصدار ضوابط وظائف أخصائي المهنة

الديب أبوعلي

رحبت النقابة العامة للعلوم الصحية، بالكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2025، الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن الإجراءات والضوابط اللازمة لشغل وظائف أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية "شعبة التخصص"، والذي يُعد خطوة مفصلية نحو الاعتراف الكامل بدور خريجي كليات ومعاهد العلوم الصحية التطبيقية، ودمجهم رسميًا ضمن منظومة المهن الطبية في مصر.

وأوضحت النقابة، أن القرار يأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم (173) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وإضافة وظيفة "أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص)" إلى الكادر الطبي الخاضع للقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية.

وأكدت النقابة، أن الكتاب الدوري الجديد، وضع إطارًا واضحًا لتسكين شاغلي الوظائف الجديدة داخل المستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة، وفق ضوابط دقيقة تضمن العدالة الوظيفية، من خلال تعديل جداول الوظائف والبطاقات الوصفية لتشمل هذه الفئة ضمن الوظائف الطبية، بما يتيح لخريجي العلوم الصحية التطبيقية التمتع بالمزايا المالية المقررة للمخاطبين بأحكام القانون رقم (14) لسنة 2014، اعتبارًا من 9 سبتمبر 2025.

وأشارت النقابة إلى أن القرار يلزم الجهات الحكومية بإعداد بيانات شاملة للعاملين بهذه التخصصات، وإرسالها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل نهاية ديسمبر 2025، تمهيدًا لتحديث موازنة الوظائف وضمان التطبيق الموحد على مستوى الجمهورية.

كما ينص الكتاب على أن التكليف على وظائف أخصائي تكنولوجي "شعبة التخصص"، سيتم وفقًا لأحكام القانون رقم (137) لسنة 1974، بشأن تكليف الأطباء وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية المساعدة، وبما يضمن توحيد منظومة التكليف داخل المهن الصحية.

وفي هذا السياق، وجه أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، خالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، والدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على جهودهم الكبيرة في دعم هذا الملف ومتابعته حتى صدور الكتاب الدوري.

وأكد أن التنسيق المستمر بين النقابة والجهات الرسمية، أثمر عن تحقيق إنجاز طال انتظاره لأبناء المهنة، بشأن الإجراءات والضوابط اللازمة لشغل وظائف المجموعة النوعية لوظائف تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية "شعبة التخصص"، والتي تضم خريجي البكالوريوس التقني، والعلوم الصحية والعلوم الطبية وتكنولوجيا العلوم الصحية.

وأوضح أن ذلك يأتي لضمان الحقوق المهنية والقانونية لخريجي كليات ومعاهد العلوم الصحية التطبيقية، ودمجهم بصورة عادلة ضمن فئات الفريق الطبي، وفق الضوابط التشريعية والتنظيمية.

وأشار النقيب العام للعلوم الصحية، إلى أن هذا القرار يأتي تأكيدا لحرص الدولة المصرية ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية على دعم الكوادر الصحية، وتأهيلها وتمكينها، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما يأتي ذلك تتويجا لسنوات من المطالبات والسعي المتواصل من النقابة لإدماج خريجي العلوم الصحية التطبيقية ضمن الكادر الطبي، بما يتناسب مع طبيعة عملهم الحيوي في المستشفيات والمعامل ووحدات الأشعة والتسجيل الطبي والمراقبة الصحية، وغيرها من المجالات المتخصصة التي تمثل عصب المنظومة الصحية.

وأكدت النقابة أن ما تحقق يمثل انتصارًا للعدالة الوظيفية والعلمية، وأنها ستواصل التنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لضمان التطبيق السليم للضوابط الجديدة، وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين خلال مرحلة التنفيذ.

النقابة العام للعلوم الصحية أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية معاهد العلوم الصحية التطبيقية المهن الطبية وزارة الصحة أحمد السيد الدبيكي النقيب العام للعلوم الصحية مجلس النواب

