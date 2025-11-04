قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون
سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك 4-11-2025
التعليم:آخر موعد للتقديم في ظائف المدارس المصرية الألمانية غداً.. عبر هذا الرابط
جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزلًا في مدينة ميس الجبل اللبنانية
برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 : إطلاق مشاريع جديدة
السيطرة على حريق شب فى مول شهير بالعبور
ماذا كان يقول النبي في الصباح؟.. 19 دعاء يملأ يومك بالأرزاق
حكم غزة حتى 2027.. تفاصيل مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن
السياحة والآثار تعلن قرعة الحج السياحي 2026 .. اليوم
هاني رمزي: الأهلي يملك الأسماء ويفتقد الروح والفاعلية الهجومية
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن غدا الأربعاء 5 نوفمبر 2025 ، هو آخر موعد لـ التقديم في وظائف المدارس المصرية الألمانية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن وظائف المدارس المصرية الألمانية متاحة لكل من (مديري مدارس – معلمين رياض أطفال – معلم مساعد رياض أطفال) وذلك للعام الدراسي 2026 / 2027.

ويأتى ذلك فى إطار مبادرة ١٠٠ مدرسة مصرية ألمانية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع السفارة الألمانية ومعهد جوته والإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن وظائف المدارس المصرية الألمانية المتاح التقديم إليها هي :

 مدير مدرسة – معلم رياض أطفال لتعليم اللغة الألمانية – مساعدي معلم لغة ألمانية رياض أطفال -  معلم لغة عربية رياض أطفال – معلم تربية رياضية رياض أطفال – معلم تربية موسيقية رياض أطفال – أخصائي اجتماعى رياض أطفال.

شروط وظائف المدارس المصرية الألمانية العامةوالمؤهلات المطلوبة 

●     درجة جامعية في التربية، العلوم التربوية، أو أي مجال ذي صلة.

●    إتقان اللغة الألمانية بمستوى لا يقل عن A2   B1/B2 وفقًا للإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات طبقا لمتطلبات كل وظيفة.

●    القدرة على العمل ضمن فريق، المرونة، القدرة على التفكير النقدي، الاحترام وقبول الآخر.

●    فهم وتقدير للفروق الثقافية والقدرة على العمل في بيئة متعددة الثقافات.

●توفر الخبرة في التعامل مع أولياء الأمور.

●    الاستعداد للمشاركة في الدورات التدريبية والتطوير المهني.

وكذلك المهارات والخبرات التالية تُعتبر ميزة إضافية:

●    خبرة في مجال الطفولة المبكرة و/أو التعليم الابتدائي.

●    خبرة في تدريس اللغة الألمانية، ويفضل أن تكون في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة التمهيدية.

●    إتقان جيد للغة العربية.

●    المعرفة بأساليب وتقنيات التعليم الحديثة، لا سيما في مجال تعزيز مهارات اللغة .

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن التقديم يتم عبر ملء استمارة إلكترونية تتضمن البيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، وعلى كل متقدم أن يقوم بإدخال بياناته بشكل صحيح خاصة البريد الالكتروني ورقم الهاتف المحمول وكذلك يجب إرفاق السيرة الذاتية وجميع الشهادات المهنية والتعليمية عبر النموذج التالي:
http://aeds.edu.emerald.education/   

وأخيرا قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : سيتم الرد على طلبات التقديم في وظائف المدارس المصرية الألمانية اعتبارًا من الاسبوع الثاني من شهر نوفمبر المقبل.

