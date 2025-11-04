قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
رسميا .. ملك بريطانيا يمنح بيكهام لقب فارس
وزير الكهرباء: 16 محطة محولات لتوفير الطاقة لمشروعات الدلتا الجديدة .. صور
إزاي أروح المتحف المصري الكبير بالمترو؟.. التفاصيل الكاملة
انطلاقة قوية لمصر في كأس العالم للناشئين .. 3 أهداف مقابل 1 ضد هايتي في الشوط الأول
أخبار البلد

4 الآف وظيفة حكومية خالية بهيئة الإسعاف .. اعرف الشروط وطريقة التقديم

هيئة الإسعاف المصرية
هيئة الإسعاف المصرية
عبدالصمد ماهر

 أعلنت هيئة الإسعاف المصرية ، التابعة لوزارة الصحة والسكان   عن مسابقة لشغل عدد (4000) وظيفة بالهيئة .

 وأعلن  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن حاجة هيئة الإسعاف المصرية لتعيين عدد ( 2500) في وظيفة مساعد أخصائي خدمات إسعافية ثالث، وعدد ( 1000) في وظيفة أخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة ثالث، وعدد (500) في وظيفة فني قيادة سيارة إسعاف طبية مجهزة رابع، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

 شروط التقدم للوظيفة 

وحدد الإعلان الشروط التي يجب توافرها فيمن يتقدم للوظائف المُعلن عنها وتشمل ما يلي:

١. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

٢. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

٣. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

٤. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

٥. ألا يزيد سن المتقدم عن (30) عاماً في تاريخ نشرالإعلان.

٦. بالنسبة لوظيفتى مساعد أخصائي خدمات إسعافية وأخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة: يشترط الحصول على مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل، وأن يكون التقديرالعام للمتقدم (جيد) على الأقل.

٧. بالنسبة لوظيفة فني قيادة سيارة إسعاف طبية مجهزة : يشترط الحصول على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يتواءم مع نوع وطبيعة العمل ، سيتم رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى أوأقل من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.

٨. اجتياز الإختبارات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

٩. اجتيازالتدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان .

١٠. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن إجتازوا الإختبارات والتدريبات المطلوبة.

١١. أن يقدم المتقدم إقراراً بالجهة طالبة الإعلان عند إستيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصرالعربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل بالجهة.

١٢. سداد مبلغ مقداره (28) جنيهاً (ثمانية وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية :- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

الشروط العامة 

كما اشترط الإعلان أن تكون جميع المستندات المطلوبة أصلية مرونة وبصيغة jpg ومن بينها:

١. صورة شخصية للمتقدم .

٢. بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).

٣. المؤهل الدراسي، وفى حال عدم تضمن المؤهل الدراسي التقديرالعام للمتقدم يتعين تقديم إفادة تفيد حصوله على تقدير(جيد)، وذلك بالنسبة لوظيفتى مساعد أخصائي خدمات إسعافية وأخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة.

٤. المؤهل الأعلى (إن وجد) بالنسبة لوظيفتى مساعد أخصائي خدمات إسعافية وأخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة.

٥. إيصال الإيداع البنكي.

٦. الموقف من الخدمة العسكرية للذكورأو الخدمة العامة للإناث.

٧. بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة.

٨. رخصة قيادة مهنية سارية درجة ثانية أو ما يعلوها (بالنسبة لوظيفتى أخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة و فني قيادة سيارة إسعاف طبية مجهزة).

وشدد الجهاز على أنه لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

وأوضح الجهاز أنه من المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتباراً من 20 نوفمبر حتى 3 ديسمبر 2025 على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/


 

وظيفة خالية وظائف خالية وظائف هيئة الإسعاف وظائف الإسعاف طريقة التقدم لوظائف الإسعاف

