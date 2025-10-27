قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طيران الرياض يطلق أولى رحلاته اليومية إلى هيثرو بلندن
هل تقبل الصلاة على النبي من الفاسق؟.. علي جمعة يجيب
انقلاب سيارة علي رؤوف صاحب أغنية أنا بشحت بالجيتار.. صور
نزاهة وشرف..رجال إسعاف السويس يعثرون على مصوغات ذهبية داخل سيارة تعرضت لحادث
الأسطول الأمريكي يعلن سقوط مروحية ومقاتلة في بحر الصين الجنوبي
تقارير إسرائيلية: حماس متمسكة بسلاحها رغم الاتفاق
دعاء الصباح للرزق.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب السماء
أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الإثنين
سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس ترشحه لانتخابات الأهلي: مصلحة النادي فوق الجميع
الأمم المتحدة تدعو لتأمين ممر إنساني السودانيين المحاصرين في الفاشر
متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نزاهة وشرف..رجال إسعاف السويس يعثرون على مصوغات ذهبية داخل سيارة تعرضت لحادث

موقف مشرف من إسعاف السويس
موقف مشرف من إسعاف السويس
إسلام خالد

جسد أحد رجال إسعاف أروع معاني الأمانة والنزاهة، بعدما عثر هو وزميله السائق على مصوغات ذهبية داخل سيارة تعرضت لحادث على طريق مصر السويس، فسارعا بتسليمها إلى الجهات المختصة دون تردد.

تلقى الدكتور مينا فوزي، مدير مرفق إسعاف السويس، بلاغ من المسعف محمد صبري أحمد الشهاوي يفيد بعثوره على مشغولات ذهبية أثناء إسعاف مصابين في حادث سير، حيث كانت المصابة وزوجها في حالة فقدان وعي تام داخل السيارة المتضررة.

على الفور، تم إخطار اللواء حسام الدين الدح، مدير أمن السويس، الذي ووجه بتحرير محضر رسمي بالواقعة كملحق لحادث الطريق، تمهيدًا لتسليم المتعلقات إلى أصحابها عقب انتهاء العلاج واستقرار حالتهم الصحية.

وأشاد مدير مرفق الإسعاف بموقف المسعف والسائق، مؤكدًا أن ما فعلاه يجسد قيم الأمانة والانضباط المهني التي يتحلى بها رجال إسعاف السويس في أداء واجبهم الإنساني تجاه المواطنين.

تأتي هذه الواقعة لتؤكد أن رجال الإسعاف في السويس لا يحملون فقط رسالة إنقاذ الأرواح، بل يرسخون أيضًا قيم الصدق والشرف في الميدان.

إسعاف السويس مصوغات ذهبية حادث السويس مسعف شريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

إضافة المواليد على التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع فجأة.. عيار 21 يسجل أقل مستوى منذ أسبوعين

الأرصاد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات

موعد إغلاق المحلات

قبل الساعة 10 مساء .. موعد إغلاق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

موعد شهر رمضان 2026

بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من فرص سقوط أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار في هذه المناطق

أحد المعلمين المصابين بالحادث

بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج

ترشيحاتنا

مصطفى عماد و مصطفى غريب و هشام ماجد و يوسف عمر

مصطفى عماد ومصطفى غريب وهشام ماجد بكواليس احتفالية وطن السلام.. صور

زينة

إصابة زينة بشرخ في الركبة أثناء تصوير ورد وشوكولاتة

ريهام عبد الغفور

طرح البوستر الرسمي لمسلسل سنجل ماذر فاذر بطولة ريهام عبد الغفور

فيديو

أميرة الدهب

جبروت.. أميرة الدهب تكشف: أم العريس سرقت شبكة ابنها‎

عم غريب مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. دعم غير مسبوق لعم غريب

محمود الليثي وطارق الشيخ

طارق الشيخ ومحمود الليثي يطرحان ديو "تاجر السعادة"

زينة

زينة تتعرض لإصابة في قدمها قبل أيام من عرض ورد وشوكولاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد