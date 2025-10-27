نزاهة وشرف..رجال إسعاف السويس يعثرون على مصوغات ذهبية داخل سيارة تعرضت لحادث

جسد أحد رجال إسعاف أروع معاني الأمانة والنزاهة، بعدما عثر هو وزميله السائق على مصوغات ذهبية داخل سيارة تعرضت لحادث على طريق مصر السويس، فسارعا بتسليمها إلى الجهات المختصة دون تردد.

تلقى الدكتور مينا فوزي، مدير مرفق إسعاف السويس، بلاغ من المسعف محمد صبري أحمد الشهاوي يفيد بعثوره على مشغولات ذهبية أثناء إسعاف مصابين في حادث سير، حيث كانت المصابة وزوجها في حالة فقدان وعي تام داخل السيارة المتضررة.

على الفور، تم إخطار اللواء حسام الدين الدح، مدير أمن السويس، الذي ووجه بتحرير محضر رسمي بالواقعة كملحق لحادث الطريق، تمهيدًا لتسليم المتعلقات إلى أصحابها عقب انتهاء العلاج واستقرار حالتهم الصحية.

وأشاد مدير مرفق الإسعاف بموقف المسعف والسائق، مؤكدًا أن ما فعلاه يجسد قيم الأمانة والانضباط المهني التي يتحلى بها رجال إسعاف السويس في أداء واجبهم الإنساني تجاه المواطنين.

تأتي هذه الواقعة لتؤكد أن رجال الإسعاف في السويس لا يحملون فقط رسالة إنقاذ الأرواح، بل يرسخون أيضًا قيم الصدق والشرف في الميدان.