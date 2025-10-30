ولادة على الطريق.. طاقم إسعاف الشرقية ينقذ أماً وطفلها ويجري عملية الوضع

شهدت قرية خلوة أبو مسلم التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، واقعة بطولية جديدة لأبطال هيئة الإسعاف بمحافظة الشرقية، حيث تمكن طاقم سيارة الإسعاف من مساعدة سيدة على الولادة داخل السيارة أثناء نقلها إلى مستشفى أبو حماد.

تعود أحداث الواقعة إلى تمام الساعة 4:35 صباحا، عقب ورود بلاغ إلى غرفة عمليات إسعاف الشرقية يفيد بوجود حالة ولادة طارئة لسيدة تعاني من آلام شديدة.

وعلى الفور تم توجيه سيارة الإسعاف، بقيادة الطاقم المكون من المسعف محمد عبد الحميد سيد وفني القيادة السيد حسين إبراهيم، إلى موقع البلاغ.

وعلى الطريق الزراعي المؤدي الي القرية وقبل وصول سيارة الإسعاف، فوجئ الطاقم بـ"تروسيكل" يحمل الأم في حالة ألم شديد، وعلى الفور تم نقلها إلى سيارة الإسعاف للتوجه الي مستشفى أبو حماد المركزي.

ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فبعد دقائق من التحرك بدأت أعراض الولادة الفعلية تظهر لتتحول سيارة الإسعاف إلى غرفة ولادة طارئة متحركة.

وتولى المسعف محمد عبد الحميد عملية متابعة الحالة وتوجيه الأم خلال عملية الولادة مستخدما أدوات الطوارئ المعقمة، فيما قام زميله السيد حسين بتأمين السيارة وتهيئتها لتوفير بيئة آمنة ومستقرة.

وبعد دقائق من القلق، وصل المولود إلى الدنيا وأجرى المسعف عملية قطع الحبل السري واطمأن على العلامات الحيوية للطفل والأم قبل استكمال الرحلة إلى المستشفى.

وبمجرد وصولهم إلى مستشفى أبو حماد المركزي، تم تسليم الحالة للفريق الطبي، حيث أكد الأطباء أن الأم وطفلها بصحة جيدة، في واقعة أثارت الإعجاب والتقدير بين الجميع.