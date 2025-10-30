إعلام فلسطيني: آليات إسرائيلية تطلق النيران تجاه سكان شرقي غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن آليات إسرائيلية أطلقت النيران تجاه السكان شرقي مدينة غزة، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت أن طيران الاحتلال نفذ أكثر من عشر غارات على خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال أنه نفذ ضربة محددة شمال قطاع غزة استهدفت عناصر كانت تخطط للهجوم على قوات إسرائيلية.

كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت الساحة الخلفية لمستشفى الشفاء في مدينة غزة، ما أثار حالة من الهلع بين المرضى والكوادر الطبية والنازحين الذين لجأوا إلى المستشفى.

وتسبب القصف في أضرار مادية بمحيط المستشفى، دون أن تُعرف بعد حصيلة الإصابات، فيما هرعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان لتأمين المنطقة وإخلاء المصابين.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه التوترات بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وسط تبادل الاتهامات بشأن الالتزام باتفاق التهدئة.