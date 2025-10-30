قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام فلسطيني: آليات إسرائيلية تطلق النيران تجاه سكان شرقي غزة
تصاعد قصف الاحتلال على خان يونس... ونتنياهو يتعهد بنزع سلاح "حماس" بدعم أمريكي
مشرّعون أمريكيون يدعون لتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية أجنبية
الخارجية الأمريكية: لا بد من وقف الدعم المؤجّج للصراع في السودان
ذكريات الزمن الجميل.. نجوى فؤاد تكشف حقيقة زواجها من رشدي أباظة
دعاء جوف الليل للفرج القريب.. كلمات مستجابة تبدّل حالك وترفعك الدرجات
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير المالية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
مواصفات ميتسوبيشي إكسباندر 2026 الكروس أوفر
رضا عبد العال يفتح النار على محمد الشناوي: أول مرة نشوف المهازل دي
قوات الاحتلال تقتحم جنين ونابلس والمستوطنون يواصلون الاعتداءات على المزارعين
جعلت لنا هيبة أمام العالم.. بسمة وهبة توجه رسالة شكر إلى الرئيس السيسي
أبو الحسن يثير الجدل: من ينجب طفلًا في هذا الزمن شديد الأنانية
توك شو

إعلام فلسطيني: آليات إسرائيلية تطلق النيران تجاه سكان شرقي غزة

غزة
غزة
عادل نصار

أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن آليات إسرائيلية أطلقت النيران تجاه السكان شرقي مدينة غزة، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت أن طيران الاحتلال نفذ أكثر من عشر غارات على خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال أنه نفذ ضربة محددة شمال قطاع غزة استهدفت عناصر كانت تخطط للهجوم على قوات إسرائيلية.

كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت الساحة الخلفية لمستشفى الشفاء في مدينة غزة، ما أثار حالة من الهلع بين المرضى والكوادر الطبية والنازحين الذين لجأوا إلى المستشفى.

وتسبب القصف في أضرار مادية بمحيط المستشفى، دون أن تُعرف بعد حصيلة الإصابات، فيما هرعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان لتأمين المنطقة وإخلاء المصابين.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه التوترات بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وسط تبادل الاتهامات بشأن الالتزام باتفاق التهدئة.

غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

محافظة دمياط

تعرف على مشروع التحول الرقمي بالإدارات المختلفة بمديريات الخدمات في دمياط

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

وكيل تعليم بني سويف تؤكد على أهمية تفعيل حصة الريادة وترسيخ القيم الإيجابية لدى الطلاب

محافظة دمياط

محافظ دمياط يشارك بالجلسة الختامية لقمة مدن آسيا والمحيط الهادى بدبى

بالصور

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

