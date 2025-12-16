عن مسلسل «اتنين قهوة».. صدى البلد يكرّم محسن محيي الدين في ندوة خاصة

حل النجم محسن محي الدين ضيف في موقع صدى البلد في ندوة خاصة للتكريم ، وذلك تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، ونجاحه في مسلسل «اتنين قهوة»، الذي حقق تفاعلًا كبيرًا لدى الجمهور.

وشهدت الندوة حضور عدد من الصحفيين والإعلاميين، حيث تحدّث محسن محيي الدين عن كواليس مشاركته في مسلسل «اتنين قهوة»، ، مؤكدًا أن الدور مثّل له تجربة فنية مميزة أعادت له الشغف بالدراما التلفزيونية.

وأعرب الفنان عن سعادته بهذا التكريم من موقع صدى البلد، معتبرًا إياه تقديرًا مهمًا من مؤسسة إعلامية كبرى، ومشيدًا بروح التعاون التي جمعت فريق عمل المسلسل.

وتأتي هذه الندوة في إطار اهتمام موقع صدى البلد بالنجوم وأصحاب التجارب الفنية المميزة، ودعم الأعمال الدرامية التي تحظى بتقدير الجمهور والنقاد.



أبطال مسلسل إتنين قهوة:

يشارك في بطولة المسلسل أحمد فهمي ، مرام علي ، نانسي صلاح ، محسن محي الدين ، ميمي جمال ، ميرفت الحريري ، باهر النويهي ، عمر محمد رياض ، كريم العمري ، بسنت الباشا ، اسماعيل فرغلي ، أحمد الشامي ، هبة الاباصيري ، الي جانب عدد كبير من النجوم المسلفمن تأليف عمرو محمود ياسين ، اخراج عصام نصار ، إنتاج أحمد عبد العاطي