نقابة المهن التمثيلية تنعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

أصدرت نقابة المهن التمثيلية نعيها في وفاة المصورين الشابين ماجد هلال وكيرلس صلاح، اللذين رحلا في حادث مأساوي أثناء أداء عملهما.

وأكدت النقابة في بيانها أن الفقيدين كانا من العناصر الموهوبة والمجتهدة في مجال التصوير، وقد تركا أثرًا طيبًا في الوسط الفني بما عُرف عنهما من التزام ومهنية وحب للعمل، مشيرة إلى أن الأسرة الفنية فقدت اثنين من شبابها الذين حملوا الكاميرا بإخلاص وشغف.

وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسر الفقيدين وزملائهما ومحبيهما، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، وأن يُلهم ذويهما الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.