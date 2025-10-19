نقابة المهن التمثيلية تهنئ المخرج هشام عطوة برئاسة قطاع المسرح

قدّمت نقابة المهن التمثيلية خالص التهاني للمخرج والفنان هشام عطوة بمناسبة صدور قرار وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بتكليفه برئاسة قطاع المسرح، خلفًا للمخرج الكبير خالد جلال.

وأكدت النقابة في بيانها أن اختيار المخرج هشام عطوة لهذا المنصب يأتي تتويجًا لمسيرته الحافلة بالإنجازات داخل الحركة المسرحية المصرية، وإيمانًا بقدراته الإدارية والفنية التي أثبتها خلال المناصب التي تولاها، سواء في البيت الفني للمسرح أو أثناء رئاسته لهيئة قصور الثقافة، وما قدّمه خلالها من مشروعات ومبادرات أثرت المشهد الثقافي في مختلف المحافظات.

وأعربت النقابة عن فخرها بهذا الاختيار، مؤكدًا أن هشام عطوة أحد أبناء المسرح الذين حملوا رايته بإخلاص وإبداع، وله بصمة مميزة في تطوير الحركة المسرحية وإثرائها على مدار سنوات طويلة.

واختتمت النقابة بيانها بتمنياتها له بمزيد من النجاح والتوفيق في مسؤولياته الجديدة، مواصلًا دوره في خدمة الفن والمسرح المصري، وداعمًا لمسيرة الوعي والإبداع.