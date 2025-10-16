قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط مصنع لتدويل زيوات السيارات المستعملة وتكريرها بدون ترخيص بدمياط
رئيس الوزراء يتابع موقف العقارات المعرضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية
مؤمنة ضد الاختراق.. كواليس إصدار البنك المركزي لمنصة هوية وموعد الاطلاق وفوائدها
رئيس الوزراء العراقي: ننظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون مع الدول أعضاء حلف الناتو
تفاصيل إنشاء مصنع أدوية «مصري - كويتي» يُدار بخبرات وكوادر مصرية
شبكة عالمية تدافع عن محمد صلاح: أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي
صحة غزة: استشهاد 23 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
غزة تحاول النهوض من الركام وسط أزمة مياه خانقة ودمار واسع في الشمال
وزير الخارجية: نعمل على مُعادلة سعرية لتبادل الأسمدة المصرية بالمنتجات الزراعية الهندية
برشلونة يتلقى خبرًا سعيدًا قبل مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المخرجة بتول عرفة: الفن المصري فاز بشباب موهوبين في مهرجان نقابة المهن التمثيلية

لجنة التحكيم
لجنة التحكيم
أحمد البهى

حرصت المخرجة بتول عرفة، عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، على الإدلاء بشهادتها في حق المواهب المصرية التي شاهدتها ضمن عملها كعضو لجنة تحكيم للمهرجان.

وكتبت بتول عرفة، عبر حسابها بموقع “فيس بوك”: "مع انتهاء عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصرى وقبل إعلان النتيجة إن شاء الله ، عايزة أقول إنى تشرفت و استمتعت جداً بالمشاركة كعضو لجنة تحكيم".

وأضافت: "الحقيقة الفن هو اللى فاز بشباب  زي الفل موهوبين ويفرحوا القلب.. فى طاقة شغل وإبداع وموهبة تتخطى الحدود.. بإنتاج بسيط وإمكانيات قليلة قادرين يقدموا مستوى فنى رائع وهو دا الفن الحقيقى اللى بيعتمد على الموهبة مش الإمكانيات".

واختتمت بتول عرفة: "تنوع المواهب واختلاف ثقافتها خلى التجربة حقيقة ممتعة، والحقيقة فى عروض كتير جاهزة إنها تعرض على أهم مسارح الدولة وبشكل احترافى".

فيما وجهت الشكر للدكتور أشرف زكي على مجهوده الرائع كرئيس للمهرجان  وللمخرج سامح بسيوني، نائب رئيس المهرجان، قائلة: "دمتم مبدعين".

استمرت عروض المهرجان 11 يوما كاملة، من 5 حتى 15 أكتوبر حيث عرض 32 عملا مسرحيا من كل الاتجاهات والمدارس الفنية، وكان للشباب النصيب الأكبر، مع مشاركات متميزة من جيلى الوسط والكبار.

وقامت خمس لجان بتحكيم عروض المهرجان بواقع لجنة لكل ستة عروض تقريبا، بهدف تنويع الرؤي وإتاحة مساحة أكبر للشباب المشارك في هذه الأعمال، فضلا عن جائزة يومية كان الجمهور يمنحها لأفضل ممثل وممثلة، حملت الجائزة اسم the best وكان التصويت لها يتم مباشرة عقب العرض من خلال باركود، وبشكل شفاف تماما، ويخرج حفل الختام المخرج هشام عطوة.

ووعد الدكتور أشرف زكي، رئيس المهرجان، بأن يكون حفل الختام كما فعاليات المهرجان المختلفة، مليئاً بالمفاجآت، والتي سيكون معظمها في خدمة هدف المهرجان والنقابة، المتمثل فى اكتشاف ودعم جيل جديد من الموهبين، يثرى الساحة المسرحية والفنية، ويواصل الحفاظ على قوة مصر الناعمة، ويضيف لتراثها أعمالا جديدة، تسعد المشاهد، وتكتب صفحات جديدة في كتاب العطاء الفني المصري.

وقال زكي إن الفائزين سيلقون دعما لا محدود من النقابة والمهرجان، في مجالات التأهيل، والدعم والرعاية، وسيتم مساعدتهم في رسم مسار فني ناجح، بمساعدة أساتذة ومخرجين وفنانين كبار، وتحت مظلة النقابة، التي هي الشرعية الفنية، في مصر.

وشدد على أن مهرجان النقابة الذي رفع شعار "المسرح للجماهير" ليس فعالية احتفالية، بقدر ما هو محطة انطلاق فنية هامة في حياة شباب مصر المبدع الموجود في القاهرة والأسكندرية وجميع أقاليم مصر، والذين يستحق الموهوبون منهم أن يجدوا فرصة ومتنفساً.

وأعرب عن ثقته الدائمة في إن مصر لم ولن تنضب من المواهب في مجالات المسرح والفن والغناء والأدب والكتابة والثقافة والعلوم، وريادتها في جميع المجالات ليست محل شك، وهذه الريادة، وما قدمه جيل الكبار يستحق أن نبني عليه واقعاً نعيشه، ونرفع من خلاله اسم وراية بلدنا.

المخرجة بتول عرفة مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري نقابة المهن التمثيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

ترشيحاتنا

يانيك فيريرا

فيريرا: الزمالك يبدأ مشروعًا جديدًا.. والأهرامات لم تبن في يوم واحد

يانيك فيريرا

فيريرا: الزمالك يعمل في ظروف صعبة خارج الملعب

يانيك فيريرا

فيريرا يعتذر عن تأخر عقد المؤتمر الصحفي ويؤكد أهمية التواصل مع الإعلام

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

فيديو

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد