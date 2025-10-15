قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

ختام فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري..السبت

أشرف زكي
أشرف زكي
نجلاء سليمان

تختتم الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية أعمالها يوم السبت القادم 18 أكتوبر، ويقام حفل الختام وتوزيع الجوائز بمسرح "نايل جراند تاور" بقلب العاصمة القاهرة.


ومن المنتظر أن يشارك في حفل الختام إلى جانب شباب الفرق المسرحية المشاركة في منافسات المهرجان، عدد كبير من  كتاب ومخرجي ونجوم المسرح والتمثيل والمجتمع.

إستمرت عروض هذه الدورة 11يوما كاملة ، من 5 وحتي 15 أكتوبر حيث عرض 32 عملا مسرحيا من كل الاتجاهات والمدارس الفنية، وكان للشباب النصيب الأكبر ، مع مشاركات متميزة من جيلي الوسط والكبار.
وقامت خمس لجان بتحكيم عروض المهرجان بواقع لجنة لكل ست عروض تقريبا ، بهدف تنويع الرؤي واتاحة مساحة أكبر للشباب المشارك في هذه الأعمال، فضلا عن جائزة يومية كان الجمهور يمنحها لأفضل ممثل وممثلة ، حملت الجائزة اسم the best  وكان التصويت لها يتم مباشرة عقب العرض من خلال باركود، وبشكل شفاف تماما، ويخرج حفل الختام المخرج هشام عطوة.

د.أشرف زكي رئيس المهرجان وعد بأن يكون حفل الختام ،كما فعاليات المهرجان المختلفة ــ ملبئاً بالمفاجآت، والتي سيكون معظمها في خدمة هدف المهرجان والنقابة، المتمثل في إكتشاف ودعم جيل جديد من الموهبين، يثري الساحة المسرحية والفنية، ويواصل الحفاظ على قوة مصر الناعمة، ويضيف لتراثها أعمالا جديدة، تسعد المشاهد، وتكتب صفحات جديدة في كتاب العطاء الفني المصري.

و أضاف د. أشرف زكي أن الفائزين سيلقون دعما لا محدوداً من النقابة والمهرجان، في مجالات التأهيل، والدعم والرعاية، وسيتم مساعدتهم في رسم مسار فني ناجح، بمساعدة أساتذة ومخرجين وفنانين كبار، وتحت مظلة النقابة، التي هي الشرعية الفنية، في مصر.
وشدد دكتور أشرف على أن مهرجان النقابة الذي رفع شعار "المسرح للجماهير" ليس فعالية إحتفالية، بقدر ما هو محطة إنطلاق فنية هامة في حياة شباب مصر المبدع الموجود في القاهرة والأسكندرية وكافة أقاليم مصر، والذي يستحق الموهوبين منهم أن يجدوا فرصة ومتنفساً، 
وأعرب عن ثقته الدائمة في إن مصر لم ولن تنضب من المواهب في مجالات المسرح والفن والغناء والأدب والكتابة والثقافة والعلوم، وريادتها في كافة المجالات ليست محل شك، وهذه الريادة ، وما قدمه جيل الكبار يستحق أن نبني عليه واقعاً نعيشه ، ونرفع من خلاله اسم وراية بلدنا.

