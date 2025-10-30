مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على أهمية ترسيخ الوعي والانتماء لدي أبنائنا الطلاب والطالبات بضرورة الحفاظ على التراث المصري القديم والحضارة الفرعونية التي مهدت الطريق للبشرية لنشر العلم والمعرفة والثقافة والفنون مؤكداً أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُجسد عظمة مصر وحضارتها الممتدة عبر العصور، ويعكس الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء للوطن.

وأشار المحافظ إلى أن مدارس الشرقية شهدت صباح اليوم سيمفونية فرعونية في حب مصر حيث ارتدي عدد من الطلاب والطالبات "الزي الفرعوني" تعبيراً عن اعتزازهم بالحضارة المصرية العريقة، وما تشهده البلاد من حدث عالمي يعد محط أنظار العالم أجمع.

ومن جانبه أوضح محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه تم تخصيص فقرة الإذاعة المدرسية في طابور الصباح بجميع المدارس بقرى ومدن المحافظة للحديث عن القيمة التاريخية والحضارية للمتحف المصري الكبير وأهميته التاريخية والثقافية، وما يضمه من كنور أثرية تعكس قيمة الحضارة الفرعونية القديمة وتنوعها عبر العصور، ويأتي ذلك تأكيداً على الدور التربوي والتوعوي للمؤسسة التعليمية تجاه أبنائنا الطلاب والطالبات.