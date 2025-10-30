قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الموت يفجع نجم الزمالك السابق بعد معاناة مع المرض
مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية
تكريم رئيسي حي شمال وجنوب الغردقة تقديراً لجهودهما خلال فترة عملهما
مطار مرسى علم يستقبل 4 آلاف سائح على متن 20 رحلة دولية اليوم
نقطة وحيدة تعطل الصفقة.. تفاصيل جديدة في مفاوضات الزمالك لضم نجم بتروجيت
التطوير العقاري: المدن الساحلية المصرية تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها للمنافسة العالمية
وزير الخارجية يشدد على رفض مصر الكامل لأي مخططات لتقسيم السودان
ليفربول يحقق رقما كارثيا بعد وداع كأس كاراباو
مفتي الجمهورية: المتحف الكبير يجسدعراقة وريادة الحضارة المصرية
مع تطبيق التوقيت الشتوي اليوم.. كيف نستفيد من تأخير الساعة 60 دقيقة؟
نشر فيديوهات خادشة للحياء.. أم مكة تواجه الحبس سنتين بالقانون
المالية: نعمل على دمج التجارة الإلكترونية بشكل أكبر لتعزيز تنوع الاقتصاد المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على أهمية ترسيخ الوعي والانتماء لدي أبنائنا الطلاب والطالبات بضرورة الحفاظ على التراث المصري القديم والحضارة الفرعونية التي مهدت الطريق للبشرية لنشر العلم والمعرفة والثقافة والفنون مؤكداً أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُجسد عظمة مصر وحضارتها الممتدة عبر العصور، ويعكس الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء للوطن.

وأشار المحافظ إلى أن مدارس الشرقية شهدت صباح اليوم سيمفونية فرعونية في حب مصر حيث ارتدي عدد من الطلاب والطالبات "الزي الفرعوني" تعبيراً عن اعتزازهم بالحضارة المصرية العريقة، وما تشهده البلاد من حدث عالمي يعد محط أنظار العالم أجمع.

ومن جانبه أوضح محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه تم تخصيص فقرة الإذاعة المدرسية في طابور الصباح بجميع المدارس بقرى ومدن المحافظة للحديث عن القيمة التاريخية والحضارية للمتحف المصري الكبير وأهميته التاريخية والثقافية، وما يضمه من كنور أثرية تعكس قيمة الحضارة الفرعونية القديمة وتنوعها عبر العصور، ويأتي ذلك تأكيداً على الدور التربوي والتوعوي للمؤسسة التعليمية تجاه أبنائنا الطلاب والطالبات.

الشرقية محافظ الشرقية الوعي والانتماء والحضارة الفرعونية المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

ترشيحاتنا

أسعار الفائدة

البنك المركزي الأردني يخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس

الدفاع الروسية: إسقاط 170 مسيرة أوكرانية

الدفاع الروسية: إسقاط 170 مسيرة أوكرانية

الرئيس الصيني

شي جين: على الصين وأمريكا التفاعل بشكل صحيح على الساحتين الدولية والإقليمية

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد