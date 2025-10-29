قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال الإسرائيلي يمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين
المتحف المصري الكبير.. مصر تعيد رسم خريطة السياحة العالمية
سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء
إحالة البلوجر محمد خالد "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام
الحكومة السودانية تدعو إلى تصنيف ميليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية
الفاو تكشف لـ"صدى البلد" حقيقة تفشي المجاعة في الفاشر ودارفور بالسودان
إيران تدعو إلى محاسبة ترامب على تصريحاته ضدها
البابا لاوُن الرابع عشر: السلام وحده مقدس والحرب جريمة ضد الله والإنسان
أحمد السيد: زيزو أفضل من تريزيجيه.. وجراديشار ليس على مستوى الأهلي
استقبال بارد من ترامب لرئيس وزراء كندا .. فما السبب؟
صلاح بديلا .. تشكيل ليفربول المتوقع ضد كريستال بالاس في كأس كاراباو
حبس ميدو شهرا وتغريمه 20 ألف جنيه وتعويض 10 آلاف بتهمة السب والقذف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بتكلفة 30 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق النكارية القنايات بطول 3.5 كم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق النكارية / القنايات حتي السلخانه بطول 3.5 كم ومتوسط عرض 17م وبتكلفة اجمالية 30 مليون جنيه ، والجاري تنفيذها بمعرفة جهاز تعمير سيناء للوصول لبنية تحتية سليمة بقطاع الطرق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

جاء ذلك في حضور اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل ، والمهندسة رانيا عبد الفتاح رئيس منطقه تعمير شرق وغرب الإسماعيليه بجهاز تعمير سيناء ، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، ومحمد محمود رئيس مدينة القنايات ، والمهندس محمد صلاح مدير وحدة التدخل السريع بالديوان العام.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة جاده في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء ومتابعة معدلات آداء الشركات المسند لها تنفيذ أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق أولاً بأول للوصول إلى بنيه تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.

وتعرف المحافظ من المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل عن طبيعه الأعمال الجارية وتمت الإشارة إلي أنه تم الانتهاء من اعمال تغطية جزء من مصرف أكوة بطول 1100 م بنظام البوكس سيكشن وبتكلفة 120 مليون جنيه ، وجاري الإنتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة الطريق بطول 3.5 كم ومتوسط عرض 17 م وبتكلفة 30 مليون جنيه ، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من وضع طبقات التأسيس والطبقة السطحية بطول 500 م من الطريق وتم مراعاة معايير الجودة في أعمال الرصف والتطوير والإلتزام بالمواصفات الهندسية المحددة.

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات جهاز تعمير سيناء بقيادة اللواء أركان حرب  مهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير ، واللواء مهندس وائل مصطفي رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ومدن القناه ، في تحسين البنيه التحتية والتنفيذ الجيد لمشروعات الرصف والتغطية بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والمديريات الخدمية المعنية ، مؤكداً أن محافظة الشرقية تشهد طفرة حقيقية في قطاع الرصف تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

وكلف المحافظ رئيس مدينة القنايات بالتنسيق مع رئيس قطاعات الكهرباء لنقل أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء التي تعيق العمل بالطريق وذلك بالتوازي مع أعمال الرصف والتطوير الجارية ، وكذلك التنسيق مع مدير وحدة التدخل السريع لرفع كافة الإشغالات على جانبي الطريق ، وذلك حفاظاً على المال العام ولإستكمال العمل بالطريق بالشكل الأمثل واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

وفي نهاية الجولة وجه المحافظ وكيل وزارة الطرق والنقل بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومسئولي جهاز تعمير سيناء لبحث إمكانية إدراج المسافة بين نهاية شارع طلبة عويضة وصولاً لمدخل شيبة بطول 700 م ضمن الأعمال الجارية والبدء في رصف ورفع كفاءة الطريق باعتباره يمثل محور مروري جديد يُساهم في إستيعاب حركة السيارات والنقل الثقيل المتجهين لمدينة ديرب نجم وطريق الزقازيق / ميت غمر.

الشرقية محافظ الشرقية تعمير سيناء بقطاع الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

ترشيحاتنا

ألونسو مدرب ريال مدريد وفينيسيوس جونيور

فينيسيوس جونيور يعتذر رسميًا بعد جدل استبداله في الكلاسيكو

بيسان طاهر- لاعبة جمباز الترامبولين

بيسان طاهر تحصد ذهبيتي جمباز الترامبولين في كأس مصر

الأهلي

تنسيق مروري كامل لتسهيل حركة أعضاء الأهلي للمشاركة في الانتخابات

بالصور

إلهام عبد البديع أحدث المنضمين لـ السرايا الصفرا.. خاص

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع

8 فوائد للقرنفل للعناية بشعرك.. من النمو السريع حتى اللمعان الطبيعي

8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر
8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر
8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر

طاجن البطاطا بالمكسرات.. حلوى شتوية تجمع بين الدفء والمذاق الملوكي

طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات
طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات
طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات

تويوتا كورولا كونسبت .. عودة الأسطورة الأكثر مبيعًا بثوب جديد

كورولا كونسبت
كورولا كونسبت
كورولا كونسبت

فيديو

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد