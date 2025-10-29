بتكلفة 30 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق النكارية القنايات بطول 3.5 كم

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق النكارية / القنايات حتي السلخانه بطول 3.5 كم ومتوسط عرض 17م وبتكلفة اجمالية 30 مليون جنيه ، والجاري تنفيذها بمعرفة جهاز تعمير سيناء للوصول لبنية تحتية سليمة بقطاع الطرق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

جاء ذلك في حضور اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل ، والمهندسة رانيا عبد الفتاح رئيس منطقه تعمير شرق وغرب الإسماعيليه بجهاز تعمير سيناء ، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، ومحمد محمود رئيس مدينة القنايات ، والمهندس محمد صلاح مدير وحدة التدخل السريع بالديوان العام.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة جاده في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء ومتابعة معدلات آداء الشركات المسند لها تنفيذ أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق أولاً بأول للوصول إلى بنيه تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.

وتعرف المحافظ من المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل عن طبيعه الأعمال الجارية وتمت الإشارة إلي أنه تم الانتهاء من اعمال تغطية جزء من مصرف أكوة بطول 1100 م بنظام البوكس سيكشن وبتكلفة 120 مليون جنيه ، وجاري الإنتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة الطريق بطول 3.5 كم ومتوسط عرض 17 م وبتكلفة 30 مليون جنيه ، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من وضع طبقات التأسيس والطبقة السطحية بطول 500 م من الطريق وتم مراعاة معايير الجودة في أعمال الرصف والتطوير والإلتزام بالمواصفات الهندسية المحددة.

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات جهاز تعمير سيناء بقيادة اللواء أركان حرب مهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير ، واللواء مهندس وائل مصطفي رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ومدن القناه ، في تحسين البنيه التحتية والتنفيذ الجيد لمشروعات الرصف والتغطية بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والمديريات الخدمية المعنية ، مؤكداً أن محافظة الشرقية تشهد طفرة حقيقية في قطاع الرصف تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

وكلف المحافظ رئيس مدينة القنايات بالتنسيق مع رئيس قطاعات الكهرباء لنقل أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء التي تعيق العمل بالطريق وذلك بالتوازي مع أعمال الرصف والتطوير الجارية ، وكذلك التنسيق مع مدير وحدة التدخل السريع لرفع كافة الإشغالات على جانبي الطريق ، وذلك حفاظاً على المال العام ولإستكمال العمل بالطريق بالشكل الأمثل واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

وفي نهاية الجولة وجه المحافظ وكيل وزارة الطرق والنقل بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومسئولي جهاز تعمير سيناء لبحث إمكانية إدراج المسافة بين نهاية شارع طلبة عويضة وصولاً لمدخل شيبة بطول 700 م ضمن الأعمال الجارية والبدء في رصف ورفع كفاءة الطريق باعتباره يمثل محور مروري جديد يُساهم في إستيعاب حركة السيارات والنقل الثقيل المتجهين لمدينة ديرب نجم وطريق الزقازيق / ميت غمر.