الاحتلال ينفذ عمليات نسف ضخمة شرقي مدينتي خان يونس وغزة

أفادت تقارير إعلامية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف ضخمة شرقي مدينتي خان يونس وغزة.

كما شن جيش الاحتلال 10 غارات جوية على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس فجر اليوم.

وفي وقت سابق ، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، تفاصيل الهجمات الجوية التي شنها على قطاع غزة، بعد ما قال إنه "خرق لاتفاق وقف إطلاق النار" عقب إطلاق نار استهدف قواته في رفح وأدى إلى مقتل ضابط احتياط.

وأوضح المتحدث باسم الجيش أن الغارات نفذت بالتنسيق مع جهاز "الشاباك" وسلاح الجو الإسرائيلي، واستهدفت "عشرات الأهداف التابعة لحركة حماس"، من بينها مواقع لإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون، ومراكز مراقبة، ومنشآت لإنتاج الأسلحة، إلى جانب أنفاق تحت الأرض.

ووفقا لمصادر طبية فلسطينية، أسفرت الغارات عن استشهاد 104 فلسطينيين في مناطق متفرقة من القطاع.

وأشار بيان الجيش إلى أن من بين المستهدفين اثنين برتبة قائد كتيبة، واثنين برتبة نائب قائد كتيبة، و16 قائد سرية، إلى جانب عدد من المسلحين البارزين المنتمين لتنظيمات مختلفة.

وذكر البيان أن من بين القتلى من شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر، ومنهم محمد عيسى، قائد فصيل في وحدة "النخبة"، وفواز عويضة، قائد خلية في الوحدة ذاتها، إضافة إلى محمد أبو شريع ونضال أبو شريع من كتائب المجاهدين.

كما أعلن الجيش اغتيال حاتم ماهر موسى قدرة، قائد سرية في وحدة "النخبة" شمال خان يونس، والذي قال إنه قاد عملية الهجوم على كيبوتس "العين الثالثة" خلال أحداث السابع من أكتوبر.

