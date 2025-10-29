جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استئناف وقف إطلاق النار في غزة

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مسؤول أمني باستئناف وقف إطلاق النار وأنه سيدخل حيز التنفيذ الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات في إسرائيل أن تعيد حماس جثتي اثنين من المختطفين خلال الساعات الـ 24 المقبلة.

لفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه بإيعاز من القيادة السياسية نستأنف وقف إطلاق النار في غزة.

ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنهم يريدون تطبيق الاتفاق وسنرد بقوة على أي خرق له.

وقال الدفاع المدني بغزة: استشهاد أكثر من 100 مواطن بينهم نحو 35 طفلا في أقل من 12 ساعة.

ذكر الدفاع المدني بغزة: نطالب بوقف فوري وشامل لإطلاق النار وإنهاء العدوان المستمر على قطاع غزة.